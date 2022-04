Týden, kdy se svět probudil kvůli ruským válečným zločinům na Ukrajině – podcast | Zprávy

27. února, čtvrtý den invaze Vladimira Putina na Ukrajinu, vstoupily ruské jednotky do města Bucha na předměstí Kyjeva. Nebyli vítáni květinami, protože si to prý mysleli. Místo toho narazili na prudký odpor. Kolona obrněných jednotek byla přepadena a ruští vojáci se ocitli v brutální přestřelce. Nakonec, poté, co utrpělo mnoho ztrát na vojácích a vybavení, ruské síly ovládly město a zahájily okupaci, která trvala déle než měsíc.

Co se stalo v těch týdnech okupace, vyšlo najevo až nyní: stovky civilistů ve městě byly mučeny, znásilněny a zabity ruskými vojáky. Po jejich rychlém stažení minulý víkend deník Guardian Daniel Buffy Navštívil město, kde řekl Michael SafiBoj byl tak nedávný, že krvavé skvrny byly stále mokré. Na ulici Vokzal’na lidé překvapivě stále žijí v domech, které byly zcela zničeny. Odtud byl schopen dát dohromady popis „čistého pekla“, jak jej někteří popisovali.

Obrazy a popisy Boshy vyvolaly všeobecné znechucení. NATO učinilo nové nabídky vojenského vybavení a zpřísnilo sankce proti Rusku. Ale navzdory tomu, že světoví vůdci odsuzují to, co se zdá být válečnými zločiny, diplomatický redaktor Patrik Wintour Vysvětluje, proč má OSN svázané ruce: Rusko má právo veta nad jakýmkoli oficiálním vyšetřováním, takže pro zabité civilisty je jen malá šance na okamžitou spravedlnost.