Týden jsem testoval Galaxy Z Fold 6 – a tato funkce umělé inteligence mě úplně nadchla

Rád bych vám na úvod řekl, že nejsem umělec. Abych byl upřímný, neumím kreslit, abych si zachránil život. Ale Galaxy Z Fold 6 mi umožňuje předstírat, že jsem umělec. A co je nejdůležitější, tento skládací telefon dokáže produkovat úžasné výsledky, které mohou měnit a ohýbat realitu podle vaší vůle.

Zdá se to trochu extrémní, ale takové jsou výsledky. Nový systém Apple Intelligence pro iPhone tuto funkci nemá.

Mluvím o Sketch to Image, funkci Galaxy AI zabudované do Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6. Jednoduše přejděte na Upravit obrázek, klepněte na tlačítko AI ​​a poté klepněte na Sketch to Image. Odtud stačí napsat na obrazovku a poté kliknout na Generovat.

K fungování této funkce nepotřebujete ani pero S Pen. Můžete kreslit pouze prstem. Pokud však použijete pero Samsung, můžete dosáhnout lepších výsledků. Podívejte se na tento první příklad s diagramem na prvním snímku a výsledným obrázkem viditelným po stisknutí šipky vpravo.

obrázek 1 na 2 (Obrazový kredit: Al Mustaqbal) (Obrazový kredit: Al Mustaqbal)

Tato fotografie New York Public Library byla pořízena pomocí ultraširokoúhlého fotoaparátu Z Fold 6, takže je zde spousta prostoru pro přidání grafiky falešných pozorování UFO. Nebojte se, v levém dolním rohu je vodoznak s nápisem „Obsah generovaný AI“, i když jej lze upravit.

Jak vidíte, mé náčrty byly velmi primitivní, ale umělá inteligence Galaxy byla dostatečně chytrá, aby vycítila, co se snažím nakreslit, a proměnila to v realistickou vesmírnou loď doplněnou velkým kruhem pod jasným světlem. I když jsem to zvětšil, bylo to jako součást původní fotografie.

Dále jsem chtěl vidět, co se stalo, když jsem se pokusil nakreslit papouška na rameno. Klíčové slovo je zde „vyzkoušeno“, protože každý učitel výtvarné výchovy by se tomuto panáčkovi posmíval. Nicméně!

obrázek 1 na 2 (Obrazový kredit: Al Mustaqbal) (Obrazový kredit: Al Mustaqbal)

No, papouška jsem si nepořídil, ale kakadua ano a vypadá tak realisticky, když mi sedí na rameni. Podívejte se na polohu nohou. Oceňuji i opotřebovaný zobák a světlé peří. I nasvícení vypadá podle fotky realisticky.

V neposlední řadě jsem chtěl vidět, co se stane, když se pokusím přidat včelu na detailní záběr fialového květu.

obrázek 1 na 2 (Obrazový kredit: Al Mustaqbal) (Obrazový kredit: Galaxy AI)

Galaxy Z Fold 6 opět proměnil dětskou kresbu v realistickou včelu na květině. Průhledná křídla a chmýří na včele vypadají velmi reálně. Když se však podíváte pozorně, uvidíte, že některé květy nalevo vypadají v barvě jako včela, jako bych použil klonové razítko.

Pointa je, že Sketch to Image má k dokonalosti daleko. Někdy se mi zobrazí chybová zpráva, že potřebuji nakreslit něco menšího. Jindy jsem dostal něco, co vypadalo úplně jinak, než jsem zamýšlel, nebo něco, co vypadalo více kresleně, jako kresba dinosaura na Times Square.

obrázek 1 na 2 (Obrazový kredit: Al Mustaqbal) (Obrazový kredit: Made with Galaxy AI)

Ale pořád je to skvělý pokus zavést do centra Manhattanu podobu T-Rexe. Nebo alespoň obrovská socha T-Rexe.

Funkce Sketch to Image je rozhodně zábavná funkce. Ale také stojí za zmínku, že funkci Sketch to Image lze použít pro nekalé účely, jako je přidávání věcí do obrázků, které tam původně nebyly.

Jak už je tomu u deepfakes a dalších inovací AI, budeme muset být ve střehu při určování toho, co je skutečné a co ne. Ale tento nástroj a jemu podobné to budou dělat stále obtížnější.

Další informace o novém skládacím telefonu Samsung najdete v našem srovnání s 200 fotografiemi Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Fold 5 a také o tom, jak si Z Fold 6 předobjednat, abyste ušetřili až 1 500 $.