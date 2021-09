Twitch pro povolení bannerů omezit komentující podle telefonního čísla

obrázek : Twitch / Kotaku

Uživatelé Twitchu mohou brzy omezit, kdo může nebo nemůže vstoupit do chatu. podle Pozorovatel Twitch Zach Bussey, gigant pro živé vysílání, plánuje přidat rozšířené funkce, které umožní živým vysílacím společnostem požádat o ověření telefonicky nebo e -mailem z komentáře.

Většinu léta se Twitch Streamers potýkají s trápenímNájezdy nenávisti. Díky funkci „raid“ platformy, která umožňuje provozovatelům přímého přenosu přesměrovat diváky na jiný kanál, mohou provozovatelé vysílání ve špatné víře posílat skupiny komentátorů na jiné kanály v koordinovaných obtěžujících kampaních. Většina těchto uživatelů se objevuje s nejhoršími možnými úmysly, často zahlcenými kanály. s vlnami nechutných urážek a kletby. Washington Post zmíněno Že jsou tyto kampaně organizovány na Twitchi, na tajných serverech Discord.

Bannery Sdělit Kotaku Že požádat uživatele, aby si zaregistrovali telefonní číslo, by byl jeden z nejúčinnějších způsobů, jak ukončit útoky z nenávisti, a je to mnohem efektivnější než kontrola e -mailů, které Již na platformě. Je snadné vytvořit alternativní e -mailové adresy, takže zatímco požadavek na ověření e -mailu pro konverzace je rychlostní skok, nezastaví nenávistné útoky v jejich stopách.

Jak se věci nyní vyvíjejí, protože je velmi snadné vytvářet nové účty na Twitchi, uživatelé zakázaného vysílání si mohou jednoduše vytvořit nový účet a vrátit se zpět do chatu naživo. Někdy to dělají s hrubým naléháním. například, Twitch podal žalobu na začátku tohoto měsíce Proti anonymním uživatelům obviněným z organizovaných útoků z nenávisti. Jeden z těchto uživatelů, o kterém se věří, že běží pod rukojetí CreatineOverdose, se údajně vrátil s názvy obrazovek jako CreatineReturns, CreatineBanEvades a CreatineReported.

Ačkoli se tento uživatel bude moci vrátit k výchozímu programu CreatineFrakensteinsMonster, tyto nové nástroje pro celý kanál mohou zabránit CreatineFrankensteinsMonster v komentování konkrétních kanálů.

The German streamer Dracon Podíl Snímek obrazovky Jak by tyto možnosti vypadaly v uživatelském rozhraní Twitch. Bussey dostal a Snímek obrazovky Také s odvoláním na anonymní zdroj.

Není jasné, kdy budou tato opatření proti obtěžování prováděna ve velkém měřítku, nebo zda budou formálně probíhat. Twitch odmítl komentovat Kotaku Musím se zaregistrovat.