Tvůrce vklouzne do nejlepší hokejové noty českého hokejového dokumentu

Český hokejový tým na olympijských hrách v Naganu 1998 Fotografie : Brian Bahr / Allsport ( Getty Images )

Dnes, Uživatel Twitteru olVoltySquirrel Doporučil svým následovníkům sledovat úvodní tituly hokejového dokumentu z roku 2018 Nagano pásky Na oficiálním olympijském webu slíbil: „Nejste připraveni na to, co přijde.“ Jedná se o velký výprodej pro dnešní špatné uživatele internetu, ale – Holy Cow je těžké si představit, že by někdo měl Připraven Pro úvodní scénu tohoto filmu. Nagano pásky Jde o překvapení, že Česká republika porazila Rusko na mužském hokejovém turnaji na zimních olympijských hrách 1998 v japonském Naganu, ale díky příběhu je tento úvod tak neuvěřitelný (a ještě mnohem více). Pokazí to víc, než už máme, tak klikněte na tento odkaz a podívejte se na věc sami. Zde je další úžasná hokejová střela, takže máte šanci kliknout na výše uvedený odkaz.

Český hokejový tým vs. hokejový tým USA Fotografie : Jamie Skyre / Allsport ( Getty Images )

Takže jo, to je zatraceně Neon Genesis Evangelical Úvod, Jeden z největších televizních zahájení všech dob, ale o bouřlivých desetiletích české historie od sovětské nadvlády po toto velké hokejové vítězství. Obsahuje „A Horrible Angels Thesis“, která má skvěle zářící bílý text a je šťastně sestřižena jako všechno ostatní Evangelium. Své Neuvěřitelný„Nejen kvůli úplnosti odkazu, ale také proto, že v zásadě nevychází z ničeho. Evangelium Je to o malém dítěti, které se vyšplhá do obřího robota a nechce bojovat s příšerami, vrháním složitých náboženských obrazů (většinou jde o červeného sledě). Nagano pásky Jde o hokej a to je jediný zjevný odkaz Evangelium Vyrobeno v Japonsku a olympijské hry v Naganu se konaly v Japonsku.

Ale možná dokonce Dále Zajímavé je, že režisérovi Ondizovi Hudezkovi se nezdálo, že by se obtěžoval zakrýt skutečnost, že byl zrušen Evangelium Na Nagano pásky. Jedná se o vědomou – poněkud nepopsatelnou – úctu, nikoli o pokus někoho přetáhnout, o čemž svědčí skutečnost, že tweety dělá polovičatě Evangelium Poznámka ve filmu (i hravé poslech „Kdo je za tím?“ Když někdo objevil klip v roce 2019). Hoodekova poznámka se však dnes rozšířila a dostal šanci Oslavte skutečnost, že konečně dokázal „zbláznit“ anime twitter Tři roky poté, co jsem seděl na tomto neuvěřitelném velikonočním vajíčku. Jak říkají Evangelium: “Gratulujeme!”