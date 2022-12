TV kanál, informace o živém vysílání

Týden 14 na Sunday Night Football představuje zápas mezi nimi Toa Tagovailoa Miami Dolphins vs Justin Herbert a LA Chargers na stadionu SoFi V Englewoodu v Kalifornii. Živé vysílání začíná v 19:00 ET s Football Night in America na NBC a páv. Prosinec je tady a 14. týden znamená, že oficiálně uvažujeme Obrázek zápasu ligy amerického fotbalukterá se bude ucházet o místo v Super Bowl LVII V Glendale v Arizoně letos v únoru. Takhle to dopadlo v play off na konci týdne:

Příbuzný: FMIA týden 13 – Brock Purdy dostane záchranu a zavede; Borough stále vlastní Mahomes and The Chiefs

Kde jsou Dolphins and Chargers ve hře NFL 2022 před 14. týdnem?

Miami Dolphins:

Tagovailoa a Miami Dolphins (8-4) jsou v současné době v režimu divoké karty navzdory a Brutální prohra 33-17 proti San Francisco 49ers v týdnu 13 když si QB ve třetím ročníku na konci čtvrtého čtvrtletí poranil kotník o strip bag. Podle hlavního trenéra Dolphins Mike McDanielZranění není vážné a Tagovailoa by měl nastoupit v neděli. Dolphins jsou 14-3 v posledních 17 Tagovailoa’s, pocházejících z 11. týdne minulé sezóny, a chtějí se poprvé objevit v play-off od roku 2016. Tagovailoa v současné době vede NFL v hodnocení přihrávek (112,0) a yardů/pokusu (9,02).

Příbuzný: Mike McDaniel – Nepředpokládám žádný neúspěch, který by Tua Tagovailoa zastavil v hraní

LA nabíječky:

Herbert a Los Angeles Chargers (6-6) v současné době hledají místo v play off a sedí jeden zápas za New England Patriots poté, co utrpěli třetí prohru z posledních 4 zápasů. Minulý čtvrtek proti Raiders. Chargers se nedostali do play off od roku 2018, kdy prohráli 48:21 v divizním kole s New England Patriots. Herbert, který je rovněž ve třetím ročníku rozehrávačem, chce v roce 2020 udělat jeden výběr za Tagovailoa a chce debutovat v play off.

Níže naleznete scénáře a pořadí play-off NFL 2022 pro týden 14, stejně jako další informace o Jak sledovat a vysílat živě Hra Dolphins vs Chargers tento týden.

Příbuzný: Jak se dívat na Dolphins vs Chargers – TV/Live stream info pro nedělní večer

2022 NFL Game Settlement Week 14 Scénáře:

Kansas City Chiefs (9–3) – Denver Broncos (3–9) – neděle 11. prosince (16:05 ET)

Kansas City Chiefs mohou vyhrát AFC West takto:

vyhrát nad Broncos A Prohra LA Chargers proti Miami Dolphins.

Minnesota Vikings (10–2) vs. Detroit Lions (5–7) – neděle 11. prosince (13:00 ET)

Minnesota Vikings mohou tuto neděli vyhrát titul NFC North s:

vyhrát nebo remizovat proti černým.

Philadelphia Eagles (11-1) vs. New York Giants (7-4-1) – neděle 11. prosince (13:00 ET)

Philadelphia Eagles si mohou zajistit postup do play-off prostřednictvím následujícího:

Vyhrát nebo remizovat proti New York Giants

nebo

Prohra San Francisco 49ers proti Tampa Bay Buccaneers A Seattle Seahawks vs Carolina Panthers.

Příbuzný: PFT týden 14 2022 NFL Power Rankings

Pořadí AFC – týden 14

Buffalo Bills (9-3) Kansas City Chiefs (9-3) Baltimore Ravens (8-4) Tennessee Titans (7-5) Cincinnati Bengals (8-4) Miami Dolphins (8-4) New York Jets (7-5)

Při pronásledování:

New England Patriots (6-6)

Los Angeles Chargers (6-6)

Las Vegas Raiders (5-7)

Pořadí NFC – týden 14

Philadelphia Eagles (11-1) Minnesota Vikings (10-2) San Francisco 49ers (8-4) Tampa Bay Buccaneers (6-6) Dallas Cowboys (9-3) New York Giants (7-4-1) Seattle Seahawks (7-5)

Při pronásledování:

Washington Leaders (7-5-1)

Detroit Lions (5-7)

Packers Green Bay (5-8)

Které týmy vypadnou z play off?

Bears (3-10) a Texas (1-10-1) byli oba vyřazeni z boje o play-off v týdnu 13. Cardinals a Broncos by mohli čelit vyřazení ve 14. týdnu.

Příbuzný: Bills se posouvají na první místo v AFC

kde SoFi Stadium v ​​Englewoodu v Kalifornii

SoFi Stadium v ​​Englewoodu v Kalifornii Když: neděle 11. prosince

neděle 11. prosince Doba spuštění : 20:20 ET; Živé vysílání začíná v 19:00 ET s Football Night In America

: 20:20 ET; Živé vysílání začíná v 19:00 ET s Football Night In America Televizní kanál : NBC

: NBC živé vysílání: Sledujte živě na Peacock nebo s Aplikace NBC Sports

Kdy začíná Miami Dolphins vs LA Chargers?

Čas výkopu utkání je ve 20:20 ET.

Příbuzný: Fotbalový program na neděli večer 2022: TV kanál, živé informace, rozpis NFL

Pro všechny vaše potřeby pro tapety na podzim 2022 klikněte sem tady!

Fotbalová noc v Americe bude obsahovat týdenní segment pořádaný bývalým rozehrávačem NFL Chris Sims Sportovní sázení a průkopník fantasy Matthew Perry, který zdůrazňuje příběhy a sázkové kurzy pro nadcházející zápas Sunday Night Football na NBC, Peacock a Universo. Kurzy sázek v reálném čase se během FNIA také zobrazí na ukazateli skóre. Půjde také Fotbalové finále Peacock Sunday Night, pozápasová show NFL produkovaná společností NBC Sports Hluboko uvnitř příběhů a sázkových linií na BetMGM která se během zápasu ukázala jako výrazná.

Pokud máte přístup k NBC prostřednictvím svého poskytovatele TVNedělní fotbal můžete sledovat v televizi Nebo se přihlaste ke svému poskytovateli TV v aplikaci NBC Sports, aplikaci NBC nebo prostřednictvím aplikace NBC Sports NBCSports.com. Svůj kanál NBC najdete ve svých místních záznamech. Pokud nemůžete najít NBC v seznamu kanálů, kontaktujte svého poskytovatele TV.

Příbuzný: Co byste měli vědět o Super Bowl 2023 – datum, místo, informace o poločase a další

Pokud nemáte přístup k NBC prostřednictvím svého poskytovatele TVStreamujte v neděli večer fotbal na Peacock s plánem Peacock Premium za 4,99 $ měsíčně. Registrujte se zde Nebo, pokud již máte bezplatný účet Peacock, Přejděte na svůj účet Nastavení pro upgrade nebo změnu aktuálního plánu.

Vezměte prosím na vědomí, že výběr tarifu Premium bude mít za následek poplatek, který se bude opakovat měsíčně nebo ročně, dokud jej nezrušíte, v závislosti na vašem plánu. Svůj prémiový tarif můžete kdykoli zrušit ve svém účtu.

Příbuzný: Harmonogram pravidelné sezóny NFL 2022 – Jak se dívat, Živý přenos, data, časy, zápasy

Následujte spolu s ProFootballTalk Chcete-li získat nejnovější zprávy, příběhy a aktualizace týkající se sezóny 2022 NFL, nezapomeňte se přihlásit NFLonNBC na YouTube!