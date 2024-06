Türkiye hraje proti České republice a těší se na další etapu

Hamburg

Turecko se 26. června utká s Českou republikou v zápase skupiny F UEFA Euro 2024 v naději, že se dostane do osmifinále turnaje v Německu.

row=“cf“>

Remíza bude stačit tureckému týmu k tomu, aby obsadil druhé místo ve skupině poté, co promarnil příležitost vést prohrou s Portugalskem 3:0 22. června.

Portugalsko, které se utká souběžně s Gruzií, má zaručeno první místo ve skupině F bez ohledu na výsledky posledních zápasů.

I přes dobrý začátek turnaje výhrou 3:1 nad Gruzií měla prohra s Portugalskem zásadní negativní dopad na morálku tureckého týmu.

Špatná úroveň hry týmu, taktické preference trenéra Vincenza Montella a výběr hráčů byly na sociálních sítích silně kritizovány.

Hlavním bodem kritiky bylo zařazení Ardy Gulera, který skóroval proti Gruzii, až do 70. minuty proti Portugalsku, kdy byl stav již 3:0.

Přestože později vyšlo najevo, že 19leté hvězdě Realu Madrid hrozilo zranění, útoky na Montella pokračovaly.

Kapitán tureckého týmu Hakan Calhanoglu se pokusil napravit věci na tiskové konferenci 24. června.

row=“cf“>

„Nedosáhli jsme výsledku, který jsme chtěli [against Portugal]“Ale není to konec světa,“ řekl hráč Interu Milán.

„Někdy během zápasů ztrácíme koncentraci a to je něco, co musíme řešit.“ Portugalsko je silný tým s vynikajícími hráči.“

Calhanoglu upozornil, že zápas České republiky bude jinou výzvou.

Řekl: Remíza nám proti Čechům stačí, ale my chceme vyhrát.

„Budeme čelit novému, silnému a pracovitému týmu. Jsme tým, který je zvyklý překonávat potíže.“

Kapitán také hájil rozhodnutí Montella nechat Gulera na lavičce.

Řekl: „Arda Guler utrpěl zranění v horní části stehna během tréninku a trenér nechtěl hrát, aby ho chránil.“

„Proto hrál jen posledních 20 minut, proto trenér tyto informace nesdělil.

Záložník Ismail Yuksek, který by měl po zotavení ze zranění odehrát svůj první zápas v Německu proti Česku, řekl, že je rád, že je zpět.

Řekl: „Když jsem se zranil, první věc, která mě napadla, bylo, že nebudu moci hrát na mistrovství Evropy 2024.

„Všichni v týmu mě však podporovali a motivovali. To mi dodalo sílu a děkuji všem, kteří mi umožnili být tady.“

category=“review“>

Optimistický je i ohledně šancí Türkiye 26. června.

Hráč Fenerbahce řekl: „Jsme velmi optimističtí a sebevědomí a ze skupiny se kvalifikujeme.“

Záložník Can Ayhan připomněl vzpomínky na konfrontaci mezi oběma týmy ve skupinové fázi UEFA Euro 2008, kdy se Turecko vrátilo z dvoubrankového manka a zvítězilo 3:2 góly ze 75., 87. a 89. minuty.

Řekl: „Upřímně řečeno, před začátkem turnaje jsem měl v hlavě scénář o utkání České republiky, jako jsme hráli na Euru 2008.“

category=“review“>

„Chtěli jsme se kvalifikovat brzy ze skupinové fáze, ale bohužel to tak nefungovalo.“ Nyní můžeme napodobit toto historické vítězství. [against the Czechs] Na Euru 2008. Doufám, že dosáhneme stejného, ​​nebo dokonce většího úspěchu, než v té době dosáhl národní tým. Tady v Německu, před tak úžasnými fanoušky, chceme jít stejnou cestou.“