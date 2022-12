Turecký soud odsuzuje Erdoganova rivala do vězení s politickým zákazem

Starosta Istanbulu byl odsouzen na 2 roky a 7 měsíců vězení

Imamoglu byl obviněn z urážky státních zaměstnanců v projevu

Je považován za silného potenciálního kandidáta ve volbách v roce 2023

Příznivci skandující hesla před sídlem magistrátu

ISTANBUL (Reuters) – Turecký soud ve středu odsoudil starostu Istanbulu Ekrema Imamoglu do vězení a uvalil politický zákaz pro opozičního politika, který je považován za silného potenciálního vyzyvatele prezidenta Tayyipa Erdogana ve volbách v příštím roce.

Imamoglu byl odsouzen ke dvěma letům a sedmi měsícům vězení spolu se zákazem činnosti, přičemž oba musí být potvrzeny odvolacím soudem, za urážku veřejných činitelů v projevu, který pronesl po vítězství v komunálních volbách v Istanbulu v roce 2019.

Pořádková policie byla umístěna před soudní síní na asijské straně 17milionového města, ačkoli Imamoglu pokračoval ve své činnosti jako obvykle a soudní řízení zamítl.

Na své radnici přes Bospor na evropské straně Istanbulu řekl tisícům příznivců, že rozhodnutí představuje „hluboké právní porušení“, což „dokazuje, že v Turecku dnes neexistuje spravedlnost“.

Řekl, že voliči odpoví v prezidentských a parlamentních volbách naplánovaných na červen příštího roku.

Hlasování by mohlo představovat dosud největší politickou výzvu pro Erdogana, který se snaží prodloužit svou vládu na třetí desetiletí tváří v tvář kolabující měně a nekontrolovatelné inflaci, která posunula životní náklady Turků výše než kdy předtím.

Šestistranná opoziční aliance ještě neschválila svého prezidentského kandidáta a Imamoglu byl označen za hlavního potenciálního kandidáta na kandidaturu proti Erdoganovi.

Kemal Kilicdaroglu, šéf Imamogluovy opoziční Republikánské lidové strany, řekl, že přerušil návštěvu Německa a vrátil se do Turecka v reakci na to, co popsal jako „vážné porušení zákona a spravedlnosti“.

„velmi smutný den“

[1/5] Starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu a jeho manželka Dilek sedí v jeho kanceláři, zatímco turecký soud v Istanbulu v Turecku odsuzuje Imamoglu, oblíbeného rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, k více než dvěma letům vězení a ukládá politický zákaz urážení veřejných činitelů. Prosinec. 14, 2022. Reuters/Umit Bektas READ Fumio Kishida se ujímá funkce nového japonského premiéra

Zpravodaj Evropského parlamentu pro Turecko Nacho Sánchez Amor vyjádřil nedůvěru k „nepředstavitelnému“ rozsudku.

„Spravedlnost v #Turecku je ve stavu katastrofy, hrubě využívána pro politické účely. Velmi smutný den,“ napsal na Twitteru.

Imamoglu byl stíhán za projev, který pronesl po istanbulských volbách, když prohlásil, že ti, kdo zrušili primární volby – ve kterých těsně porazil kandidáta Erdoganovy Strany spravedlnosti a rozvoje – byli „blázni“. Imamoglu říká, že tato poznámka byla reakcí na ministra vnitra Süleymana Soylua za to, že proti němu použil stejný jazyk.

Poté, co byly předběžné výsledky anulovány, pohodlně vyhrál druhé kolo voleb a ukončil tak 25letou vládu AKP a jejích islamistických předchůdců v největším tureckém městě.

Výsledek voleb v příštím roce je vnímán jako schopnost CHP a dalších opozičních stran sjednotit se kolem jediného kandidáta a vyzvat Erdogana a Stranu spravedlnosti a rozvoje, která v Turecku vládne od roku 2002.

Erdogan, který také zastával funkci starosty Istanbulu, než se dostal do rukou turecké národní politiky, byl v roce 1999 krátce uvězněn za recitaci básně, kterou soud rozhodl o podněcování k náboženské nenávisti.

Selahattin Demirtas, vězněný bývalý vůdce prokurdské Lidové demokratické strany (HDP), na Twitteru napsal, že Imamoglu by měl být zavřen ve stejné věznici jako Erdogan, aby mohl konečně pokračovat ve své cestě k prezidentskému úřadu.

Trest odnětí svobody nebo politický zákaz pro Imamoglu bude muset být potvrzen u odvolacích soudů, což by mohlo vést k prodloužení výsledku případu po datu voleb.

Kritici tvrdí, že turecké soudy podléhají Erdoganově vůli. Vláda tvrdí, že soudnictví je nezávislé.

Agentuře Reuters to po vynesení rozsudku řekl Temusin Koprulu, profesor trestního práva na Atilimově univerzitě v Ankaře.

Další zprávy Ecji Toksabay a Hüseyin Hayatcifer v Ankaře a Darren Butler v Istanbulu; Napsali Darren Butler a Dominic Evans; Střih Gareth Jones

