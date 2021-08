Trumpovy lži nás zavedou k pravdě (názoru)

Trump reagoval hrozbou boje proti výboru odvoláním výsady výkonného ředitele, ale jako někdo, s kým v této záležitosti bojujete při svém prvním obžalobě v roce 2020, jsem optimistický, že výbor získá potřebné informace.

Klasické vyšetřovací techniky představují dalekosáhlé požadavky Komise na informace pro výkonnou moc i nestátní subjekty. Ať už se jedná o trestní, občanskoprávní nebo kongresovou záležitost, měli byste získat všechny záznamy, prostudovat vzorce a zjistit, co se stane.

První věc, kterou jsme udělali, když jsme zahájili vyšetřování počátečního procesu obžaloby Trumpa, byl konec případu 80 objednávek Pro informace pro subjekty a jednotlivce – a fakta a svědectví o Trumpově útoku na volby 2020 nejsou zdaleka. Například Trumpova údajná překážka Muellerovu vyšetřování se soustředila hlavně na hrstku jeho pobočníků v Bílém domě a na ministerstvu spravedlnosti, zatímco jeho údajné volební chyby obklopen Mnoho federálních agentur a dokonce Odkaz v zemích.

Odmítnutí výkonné výsady, kterou by si Trump mohl nařídit během své funkce, již nebude fungovat. Kongresové žádosti byly předloženy agenturám vedeným úředníky Oko prezident Joe Biden. Očekává se, že oni a profesionálové, kteří budou vyřizovat žádosti, vyhoví.

Bidenova administrativa již stanovila obecný postoj, který se nevztahuje na privilegia exekutivy.

Vedení upustilo od oprávnění správce a Dovolený Bývalí úředníci Trumpovy administrativy, aby vypověděli Kongresu o útocích bývalého prezidenta na volby 2020 a certifikovali je. Ministerstvo spravedlnosti USA správně způsobil že „mimořádné události v této záležitosti představují výjimečné okolnosti … [and] Informační potřeba Kongresu převažuje nad zájmem exekutivy na zachování utajení. “

Ústních svědectví je obvykle nejvíce citlivý Pokud jde o franšízing, více než dokumenty. To neznamená, že současná administrativa zcela upustí od privilegia každého dokumentu ve všeobecných požadavcích, ale je to důkaz, že Biden často připouští.

obvyklý na opatrnost Oddělení na obou stranách, pokud jde o privilegia exekutivy, zde pravděpodobně nepřevládnou. Události byly tak neobvyklé a mimořádné, že existuje nižší než obvykle riziko precedensu, který by se mohl vrátit a použít proti těmto nebo budoucím správám. Je zřejmé, že Biden pravděpodobně nezfalšuje výsledek nesporných voleb ani nevyvolá vzpouru proti své vládě.

Samozřejmě stále existuje soudní spor Trumpa, který zpochybňuje autoritu výboru požadovat informace. Je pravda, že jeho právníci ne Pokus Aby zastavili svědectví svých bývalých úředníků, ačkoli právníci tvrdili, že bývalý prezident se nevzdal výsady exekutivy. Ale to, že se Trump ještě nedostal k soudu, neznamená, že ne. Trump nebyl ostýchavý jít k soudu a jeho poznámky o privilegiu exekutivy, když se zlomily zprávy o nedávných žádostech o dokumenty, rozhodně otevřely dveře.

Pokud by žaloval, plachtil by proti větru. Soudy nakonec Kongres osvobodily Objednávky Informace o dvou významných případech týkajících se jeho prvního obžaloby. Do značné míry zamítli Trumpovy námitky v jeho případě proti jeho účetní firmě Mazars, kterou prohrál u Nejvyššího soudu, a v případě bývalého poradce Bílého domu Dona McGahna, kterého Trump prohrál. Ztracený v obvodu DC. Nyní tyto precedenty zajištěné jako součást odpovědnosti existují proto, aby věci urychlily.

Předchozí soudní řízení o obžalobě přispělo k urychlení věcí i zde. Druhý začátek tohoto roku nastolil pokročilý realismus lešení Na které komise navazuje podrobným zdokumentováním událostí ze 6. ledna a dlouhého vzorce podněcování Trumpem, který tomu předcházel. Toto obvinění bylo také vzneseno podle velmi rychlého plánu, jako je komise simulace Zde je doporučeno zůstat u soudu, pokud tam skončí – požádat o řešení nižších soudních řízení a odvolat se v naléhavých případech.

Pokud Trump výbor u soudu otestuje, zjistí, že zákon o výsadních právech mu není nakloněn. Generál Al-Káida je, že privilegium náleží národu, nikoli žádnému předchozímu držiteli – a Bidenova administrativa to již prokázala Míle Zřeknutí se práva.

Je pravda, že soudy mu radily, že je bývalý prezident poradit se Žádný případ přímo nerozhodl, co se stane, pokud současný prezident nesouhlasí s předchozím prezidentem. Trump by se tedy mohl obrátit na soud a požádat o soudní příkaz s argumentem, že je franšízant. Obsah zákona ale zvyšuje pravděpodobnost, že prohraje – a to je možná důvod, proč Trump ne Pokus Aby se předešlo tomu, že tito bývalí úředníci budou na prvním místě vypovídat. Jako přední případ v této oblasti Nixon v. Ředitel veřejných služeb, špičatý „Tato výsada není v zájmu prezidenta jako jednotlivce, ale v zájmu republiky.“ Logicky by měl rozhodovat ten, kdo nás v současné době zastupuje: současný prezident.

Spolu s požadavky my naučil jsem se Začátkem tohoto týdne telefonní záznamy a další telekomunikační a sociální mediální společnosti zvyšovaly pravděpodobnost odhalení pravdy. Ani soukromé společnosti s tím nebudou manipulovat.

Běžné vyšetřovací přísloví je „sledujte peníze“. Zde musí Kongres následovat Trumpovy lži, zejména tu velkou lež, že volby byly ukradeny. Komise 1/6 právě začíná dobře a v konečném důsledku je toho málo, co by Trump mohl udělat, aby to zastavil.