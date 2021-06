Trudeau říká, že Kanaďané jsou „vyděšení a stydí se“ z nucené integrace | Justin Trudeau

Justin Trudeau uvedl, že Kanaďané jsou „zděšeni a stydí se“ za dlouhodobou politiku jejich vlády, která nutí domorodé děti navštěvovat internáty, kde Doposud bylo objeveno téměř 1 000 neoznačených hrobek – Ale přestalo to vést národní vyšetřování.

Odhaduje se, že 751 neoznačených hrobů Nedávno objeveno V areálu bývalé středověké indické rezidenční školy v Saskatchewanu, která fungovala od roku 1899 do roku 1997. Minulý měsíc bylo na podobné škole v Britské Kolumbii nahlášeno 215 ostatků.

Od 19. století do 70. let bylo více než 150 000 domorodých dětí nuceno navštěvovat státem financované křesťanské školy – většinou vedené římskokatolickými misionářskými skupinami – s cílem asimilovat je do kanadské společnosti.

“Jednalo se o neuvěřitelně škodlivou vládní politiku, která je realitou Kanady po mnoho desetiletí. Kanaďané jsou dnes vyděšení a stydí se za to, jak se naše země chová,” řekl Trudeau. „Byla to politika, která vzala děti z jejich domovů, jejich komunit, jejich kultury a jazyka a donutila je integrovat se.“

Federální vláda již dříve uznala, že ve školách se rozmáhá fyzické a sexuální zneužívání, přičemž studenti jsou biti za to, že mluví jejich rodnými jazyky. Tisíce dětí zemřely na nemoci a zanedbávání.

Nejnovější objevy vedly k rostoucí poptávce po celé zemi po nezávislém vyšetřování toho, co se stalo na internátech. Ale když v pátek mluvil s novináři, Trudeau nenaznačil, že jeho vláda uvažuje o celostátním vyšetřování.

Trudeauova vláda také má Pod kritikou opozičních stran A Domorodí obhájci, který ho vyzval k ukončení soudního sporu proti dětem Prvních národů, které utrpěly v pěstounské péči a přežily internátní školu.

Liberální vláda se odvolala proti rozhodnutí kanadského soudu pro lidská práva z roku 2019, který jí nařídil zaplatit 40 000 USD (32 500 USD) dětem First Nations odebraným z jejich chráněných domovů a komunit. Příkaz k odškodnění vychází z rozhodnutí zvláštního soudu z roku 2016, který určil, že federální vláda neposkytla domorodým dětem stejné financování jako služby sociální péče jinde v zemi, což je krok, který se rovná diskriminaci.

Vláda Trudeau také bojuje s přeživšími z Rezidenční školy sv. Anny ve Fort Albany v Ontariu o odškodné.

„Měl by být někdo, kdo chodí do denní školy několik měsíců nebo rok, odměňován stejnou částkou jako někdo, kdo je v traumatické situaci po mnoho let, byl odebrán ze své rodiny a měl jinou zkušenost?“ Řekl Premiér.

Soud pro lidská práva prozatím říká, že každý by měl dostat přesně stejnou částku. Nevíme, že je to úplně fér. “