Trudeau podal poslední odvolání proti miliardám domorodých dětí | Kanada

Vláda Justina Trudeaua podala na poslední chvíli soudní odvolání proti rozhodnutí, které by mělo Žádá ho, aby zaplatil miliardy dolarů dětem z Prvních národů, které byly diskriminovány v sociálním systému.

Minutu před uzávěrkou soudu v pátek odpoledne vláda předložila dokumenty naznačující, že má v plánu znovu bojovat proti rozhodnutí soudu pro lidská práva nařizujícím kompenzační platby.

Brzy však vláda vydal prohlášení Tvrdí, že zastaví soudní spory, protože vyjednala se skupinami First Nations, aby určila, jak bude vyplácena kompenzace.

Prominentní hlasy domorodců brzy odsoudily rozhodnutí bojovat proti rozsudku soudu – a následné zastavení soudního sporu.

“Fedové měli roky na to, aby si sedli a vyjednávali. Soudy jim nařídily vyjednávat. Místo toho se federálové odmítli řídit soudními příkazy. Diskriminace a poškozování našich dětí pokračovalo. Nyní, než federálové souhlasí s vyjednáváním, čekají, až Pátek 16:30 a získejte jejich odvolání jako první. Skvělé,“ cvrlikání Pam Palmer, Micmawova právní zástupkyně a vedoucí katedry domorodých záležitostí na Ryerson University.

V roce 2019 kanadský soud pro lidská práva tvrdil, že federální vláda „úmyslně a bezohledně“ diskriminovala děti z Prvních národů žijící v rezervacích nedostatečným financováním služeb pro děti a rodinu. Děti byly odebrány z jejich komunit a umístěny do vládních programů.

Soud nařídil Ottawě zaplatit 40 000 kanadských dolarů, což je maximum, které může soud přiznat, každému dítěti plus jejich rodičům a prarodičům, ale Federální vláda se proti rozsudku odvolala.

Toto odvolání zamítl soudce federálního soudu, který zjistil, že tak učinila vláda Nepodařilo se mu prokázat, že rozhodnutí soudu bylo nedůvodné.

Bitva o reparace sahá 14 let do minulosti, kdy Cindy Blackstock, výkonná ředitelka Asociace péče o děti a rodinu First Nations a Rady prvních národů, tvrdila, že chování Ottawy se rovnalo rasové diskriminaci tím, že podfinancovala péči o děti v rezervaci.

Domorodí vůdci dlouho kritizovali premiérovo rozhodnutí bojovat proti těmto dvěma rozsudkům – ale nedávno vyjádřili naději, že liberální vláda mnohaletý boj ukončí.

Vláda ve svém dopise uvádí, že „uznává zjištění systémové diskriminace a nestaví se proti obecnému principu odškodnění členů First Nations, kteří zažili bolest a utrpení“ – ale uvedla, že způsob, jakým byla náhrada stanovena, byl problematický.

Vláda ve svém pátečním prohlášení uvedla, že doufá, že dosáhne dohody do prosince.