Tropická bouře Beryl tento víkend zasáhne Texas

NAHOŘE: NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Tropická bouře Beryl zanechala zničující cestu napříč Karibikem, ale nové stopy ukazují, že bouře se brzy blíží k Texasu. Nebezpečná bouře byla v úterý odpoledne snížena z hurikánu 5. kategorie na hurikán 4. a ve středu odpoledne zasáhla Jamajku. Jakmile bouře kategorie 2, Beryl ve čtvrtek minula Kajmanské ostrovy a v pátek se dostala na pevninu v Mexiku, než rychle slábla. Poslední oznámení Národní centrum pro hurikány ve svém oznámení v 8 hodin ráno uvedlo, že se nyní očekává, že Beryl dorazí v Texasu do pozdní neděle. Podle Národního centra pro hurikány má tropická bouře Beryl maximální trvalý vítr o rychlosti 60 mph a minimální centrální tlak 992 milibarů. Části dolního a středního texaského pobřeží by mohly zažít ničivé větry o síle hurikánu a dokonce život ohrožující vlnu bouří. Nejnovější modely ukázaly, že bouře Beryl by mohla zesílit na hurikán 1. kategorie v neděli pozdě, než se dostane do Texasu. >> Kliknutím sem sledujte hlášený počet obětí tropické bouře Beryl Nejméně 11 lidí bylo zabito v Karibiku poté, co se bouře Beryl dostala na cestu přes region. Úředníci uvedli, že tři lidé byli zabiti v Grenadě a Carriacou a další ve Svatém Vincentu a Grenadinách. Další dvě úmrtí byla hlášena na severu Venezuely, kde se pohřešuje pět lidí, uvedli úředníci. Asi 25 000 lidí v této oblasti bylo také zasaženo silnými dešti z Berylu. Ministr životního prostředí Keren James řekl agentuře AP, že k jednomu úmrtí v Grenadě došlo poté, co strom spadl na dům. Řekla, že Carriacou a Petite-Martinique utrpěly největší škody, přičemž desítky domů a podniků byly v Carriacou srovnány se zemí. Grenadský premiér Deacon Mitchell v úterý řekl, že není k dispozici elektřina, silnice jsou neprůjezdné a že potenciální vysoký počet obětí „zůstává pochmurnou realitou“. Současné hrozby V neděli v noci a v pondělí hrozí život ohrožující bouřkové záplavy ze severního vstupu národního pobřeží ostrova Padre na ostrov High Island, včetně zálivu Corpus Christi, zálivu Matagorda a zálivu Galveston. Varování před hurikánem platí také od Baffinova zálivu po Sargent. Více: Rozdíl mezi tropickou bouří, sledováním hurikánů a varovným jižním pobřežím Jamajky, kde se Kingston nachází, nesla ve středu hlavní tíhu Berylu, kdy hladina pobřežních vod v některých oblastech stoupla na 6 nebo 9 stop nad běžnou přílivovou hladinou. Dále byly Kajmanské ostrovy poškozeny poté, co Beryl ve čtvrtek prošla jižně od nich. První dopad na pevninu Národní centrum pro hurikány uvedlo, že Beryl poprvé dopadla na Návětrné ostrovy v pondělí pozdě ráno jako hurikán 4. kategorie Beryl se původně vyvinul jako Invest 95-L a později byl minulý pátek odpoledne povýšen na tropickou bouři, než zesílil v hurikán. . SOUVISEJÍCÍ: Hurikán KidCast: Co je to hurikán? A další odpovědi na otázky související s dětmi: Přežít sezónu | 2024 Hurricane Special View Související: WESH 2 2024 Hurricane Survival Guide>> K tomuto příběhu přispěla agentura Associated Press.

