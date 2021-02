TRHY CEE-Crown kompenzuje ztráty po prudkém poklesu, když se zahraniční měny stabilizují a akcie klesají

BRAGG (Reuters) – Česká koruna v pátek obnovila část svých ztrát vůči euru po svém největším poklesu za dva dny od října, protože zhoršující se epidemická situace v zemi a v okolí střední Evropy udržovala tlak na měny. Maďarský forint vzrostl, ale ve čtvrtek se přiblížil sedmidennímu minimu. Akcie rovněž propadly regionem, což vedlo k 1,4% poklesu ve Varšavě poté, co trhy s dluhopisy vytlačily globální investory. Výnosy dluhopisů ve střední Evropě mírně vzrostly. Dlouhý konec křivky výrazně replikoval globální vývoj. Koruna se do roku 1021 GMT zvýšila o 0,2 procenta na 26,16 za euro. Měna v únoru významně vzrostla na základě očekávání, že česká centrální banka může začít zvyšovat úrokové sazby později v tomto roce, ale ve středu a ve čtvrtek ztratila až 1,5%, protože vláda signalizovala blížící se těsnější uzavření. Český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek uvedl, že pohyb lidí musí být „drasticky“ omezen na další tři týdny, aby se zpomalil jeden z nejrychleji se šířících případů koronavirové infekce na světě. Menšinová vláda, které šéfuje, se snaží v pátek rozšířit pravomoci výjimečného stavu v parlamentu. Obchodníci uvedli, že pandemická situace udrží korunu zranitelnou. Kdekoli ve střední Evropě se Polsko chystá ustoupit od uvolnění omezení v jednom regionu a maďarský premiér Viktor Orban uvedl, že jeho země by mohla zvážit zpřísnění některých omezení, protože se očekává, že v příštích dvou týdnech „výrazně“ vzroste infekce. Vláda tento týden prodloužila částečné zablokování až do 15. března. Kurz se vůči euru stabilizoval na 361,05, zatímco polský zlotý se stabilizoval také na 4,517. Brokerage Equilor řekl: „EUR / FOREX překročil 361,50, další rezistence na 363,15, poté 365“. CEE SNAPSHO AT MARKETS T 1121 CET CURRENC IES Poslední denní změna v hodnocení změna uzavření nabídky v roce 2021 EURCZK český EURHUF Maďarsko 0 0 EURPLN polský EURRON rumunský EURHRK chorvatský EURRSD srbský 0 0 Poznámka: Vypočítáno od 1800 za den výměna akcií SEČ se blíží změně v roce 2021 .PX Praha 1058,15 1067,84 -0,91% + 3,02% 00. BUX Budapešť 44031,2 43999,4 + 0,07% + 4,57% 1 7. WIG20 Varšava <.WIG20 1909.61 1936.47 -1.39٪ -3.75٪> Beti Buchares 10250,9 10279,8 -0,28% + 4,54% t 5 2 SBITO Ljubljan. <.SBITO 966.40 969.17 -0.29٪ + 7.28٪ P a P> .CRBEX Záhřeb <.CRBEX 1836.85 1839.11 -0.12٪ + 5.61٪> .BELEX Bělehrad <.BELEX 748.75 752.49 -0.50 ٪ + 0.02٪ 15 15> .OFIX Sofie <.SOFIX 496.75 497.92 -0.23٪ +11.00>% BONDS návratnost denního spreadu (kotace) versus změna v Bund v České republice spreadu CZ2YT = 2 roky CZ5YT = 5 let s CZ10YT s Polsko PL2YT = 2 roky s PL5YT = 5 let s PL10YT s FRA 3×6 6×9 9×12 3M interba nk Česká republika Maďarsko Polsko Poznámka: Ceny FRA jsou za poptávkové ceny **************** ** ********************* ****** ******************** (reportáž Jason Hovet v Praze a Anita Kumov v Budapešti; střih Amy Karen Daniel)