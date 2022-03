Trenér Walesu Robert Page posílá vzkaz Antoniovi Contemu po brilantnosti obránců Tottenhamu

Trenér Walesu Robert Page vydal svůj upřímný verdikt nad Joe Rodonem po čtvrteční výhře Walesu nad Rakouskem 2:1, když se přesunuli do jednoho z kvalifikačních zápasů mistrovství světa v Kataru, a také poskytl aktuální informace o Benovi. Davis se vrací na N17. Duo Tottenhamu odehrálo v prvním zápase své země v reprezentační přestávce 90 minut.

Rodon předvedl solidní výkon, předvedl 17 zákroků, vyhrál všechny své vzdušné souboje a zablokoval tři střely. Davies také hrál dobrou hru na levém křídle tří obran, ale to neplatí pro oba, když hrají za Spurs.

Zatímco 28letý hráč hraje pravidelně, po boku Erica Diera a Christiana Romera, Rodon bojoval o zápas a zatím v této sezóně za Spurs odehrál jen osm vystoupení ve všech soutěžích. Vyvstávají otázky, proč, zvláště když Harry Winks i Pierluigi Giulini nedávno přiznali, že obránce je jedním z posledních obránců na cvičišti.

Jeho pracovní morálka zjevně nestačila na to, aby si vydělal na pravidelnou hrací dobu, k čemuž mu silná forma tří obránce v posledních zápasech nepomohla. Tottenham je aktuálně pátý v Premier League a ztrácí pouhé tři body na čtvrtý Arsenal, který se ho po reprezentační přestávce pokusí předstihnout v posledních devíti zápasech sezony.

Wales hraje před přestávkou další mezistátní zápas, v úterý večer přátelské utkání s Českem. Zatímco 24letý hráč doufá ve více zápasů pro svou zemi, Davies se do zápasu nezapojí.

proto Fotbal. LondýnA dnes, v pondělí, oznámilo, že obránce se preventivně vrací do hlavního města poté, co pocítil sevření jednoho ze čtyřhlavých svalů na stehně. Page poskytl aktuální informace o Davisově zranění a zdůraznil preventivní opatření.

„Měl hodně fotbalu v nohách, což není velké zranění, ale preventivní opatření. Když na něj budeme dál tlačit, zkolabuje a myslím, že jsme za to dlužni.“ [it] do Tottenhamu. Byli s námi skvělí a je čas znovu projevit ten respekt,“ Stránka vysvětlena.

To bude pravděpodobně dobře padat Contemu, který bude v závěrečné fázi sezóny Spurs hodně spoléhat na Daviese. Nejen proto, že Velšan předvádí solidní výkon za Lilywhites, ale také proto, že Italům na jeho pozici chyběly možnosti.

Osmadvacetiletý hráč byl dobrý v hraní na levé straně tří obran, na pozici, na které také hraje za svou zemi. Davies řeší spoustu toho, co se na něj vrhne v defenzivě, ale také tvrdě pracuje na tom, aby se prosadil v útočné třetině hřiště, kde se dá.

Rodon má naopak těžší proniknout do běžného kádru dvaapadesátiletého hráče. Po jeho silném vystoupení ve čtvrtek večer se mu však dostalo pochvaly od šéfa Walesu, který také dal jasně najevo, že Conte zápas viděl.

„Vím, že Antonio Conte sledoval minulý čtvrtek. A právem, byl tak vděčný za Joeův výkon. Myslel jsem, že to bylo cool,“ 47letý muž se přiznal.

„Ustoupit od toho, aby nehrál na klubové úrovni a podávat takovou úroveň výkonu, byla jeho zásluha. Ukazuje to, že se o sebe postaral. Víte, pokud chcete být hráčem Tottenhamu, musíte být fit. Tento okamžik v čase. To vím jistě.

„Ale je to jiné, když nehrajete. Můžete dělat všechny tréninky na světě, ale pokud nehrajete, je těžké podat takový výkon, takže Joe si zaslouží obrovské množství uznání za takovou úroveň výkonu.“ a ukazuje, že se o sebe stará.“

To podporuje pohled 24letých spoluhráčů na jeho tvrdou práci na tréninkovém hřišti. Pokud Rodon získá více herního času proti České republice, může mít pocit, že si zaslouží šanci v posledních dvou měsících sezóny ve Spurs.

Conte však již dříve připustil, že obránce je Dierovou náhradou, což pro 24letého hráče ještě více ztěžuje získat minuty na hřišti, přičemž Angličan je pravděpodobně nejdůslednějším obráncem ve Spurs v této sezóně. Rodon bude muset pokračovat ve své tvrdé práci a doufat, že bude mít šanci před koncem kampaně, a pokud ji dostane, ujistěte se, že je připraven na něj udělat dojem.

Pokud waleský reprezentant nedostane do konce sezóny zápasové minuty, mohl by začít pochybovat o své budoucnosti na N17. V pouhých 24 letech má Rodon před sebou ještě mnoho let své kariéry a může mít pocit, že být pryč je to nejlepší, co může udělat.

To by pak nechalo Conteho, Fabia Barracciho a Daniela Levyho, aby se rozhodli, zda ho půjčit, nebo se odstěhovat natrvalo, s dalšími otázkami, kam se může přestěhovat, jestli je to trvalý odchod a za kolik. Rodonova cesta do Tottenhamu jsou tedy dva velké měsíce a jen čas ukáže, zda a jak skončí.