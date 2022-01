Trendy Mario Kart 9, kde fanoušci sdílejí to, co chtějí v příští hře

Během několika posledních dnů Po internetu kolují zvěsti o další hře Mario KartDr. Serkan Tutu z Kantan Games řekl GamesIndustry.biz, že nová hra je v aktivním vývoji a že se bude vyvíjet. Od té doby fanoušci spekulovali o tom, jaký by tento vývoj mohl být. Mnozí věří, že hra nabídne menu a lokace založené na postavách mimo rodinu Mario, včetně postav z rodin Kirby a Pokémon. Jiní doufají, že uvidí návrat hráčů motokár dvojitá čárka, nebo návrat na každou předchozí dráhu Mario Kart.

Všechny tyto spekulace přirozeně vedly k tomu, že se na sociálních sítích objevil ‚Mario Kart 9‘! Nic nenasvědčuje tomu, že se bude jednat o název hry nebo kdy dojde k oficiálnímu odhalení hry. Mario Kart 8 Poprvé byl vydán v roce 2014 na Wii U, než byl portován na Switch. Je to téměř osm let, co měli fanoušci možnost zahrát si zcela novou hru Mario Kart, mimo běžné hry, jako je Prohlídka Mario Kart A Mario Kart Live: The Home Arena. Po tak dlouhé době jsme možná došli do posledního kola!

Pokračujte ve čtení, abyste viděli, co chtějí fanoušci vidět v Mario Kart 9!