Transfer afghánských pilotů, kteří utekli před Talibanem, z Tádžikistánu

Více než 140 pilotů a členů posádek afghánských vzdušných sil, kteří byli od poloviny srpna zadržováni v Tádžikistánu po útěku z Afghánistánu, bylo v úterý za pomoci amerických úřadů odvezeno ze země, podle vysloužilého důstojníka amerického letectva, který vede jejich dobrovolníky. skupina. Pomozte Afgháncům.

Let směřující do Spojených arabských emirátů ukončil tříměsíční utrpení pro vojenský personál vycvičený v USA, který létal letadly dodanými USA do Tádžikistánu, aby unikli Talibanu, aby nakonec skončil ve vazbě.

Afghánci uvedli, že závisí na americké vládě, aby jim zajistila svobodu poté, co je tádžické úřady zadržely poté, co Taliban převzal moc v jejich vlasti a uprchl ze strachu z odvety.

Ve zvukových nahrávkách WhatsApp pořízených na propašované mobilní telefony anglicky mluvící piloti popisovali špatné podmínky, nedostatečné příděly potravin a omezenou lékařskou péči na místě, kde byli mimo hlavní město Dušanbe drženi.