Tragický epos Howarda Reicha o ukradené umělecké skupině „znovuzrozené na operní scénu“

Od té doby uplynulo 20 let Chicago Tribune Hudební kritik Howard Reich odhaluje příběh nemocného vietnamského veterána žijícího na západním předměstí Lyonu, který se ukázal být dědicem mnohamilionové umělecké sbírky uloupené židovskému sběrateli zabitému během holocaustu.

Výsledek byl „Macova cesta,“ Dvoudílný seriál Tribune, ve kterém Reich hlásí, že vystopoval dědice Geralda „Maca“ MacDonalda a cestoval s ním do Prahy, aby viděl umělecká díla patřící Emilu Freundovi, jeho nikdy dříve známému prastrýci.

Česká vláda nikdy nevydala žádný z pokladů MacDonaldovi, který zemřel bez peněz ve věku 55 let — tři roky po své neúspěšné misi v Říši. Nyní se jeho příběh chystá uvést jako operu.

Dílo napsali skladatel Jake Hagee a scénáristka Jane Sher, široce považovaná za jeden z nejdůležitějších duetů současné americké opery. Heggie je nejlépe známý pro psaní „Dead Man Walking“ podle filmu a knihy sestry Helen Prejen.

Nová opera bude uvedena v květnu 2023 ve spolupráci mezi hudba k zapamatování A Chicago Opera Theatre V rámci oslav jeho padesátého výročí. Představí se také v Seattlu a San Franciscu.

Reich, 67, vyrůstal ve Skokie a žije v Deerfieldu, se věnoval jazzu, blues, gospelu a klasické hudbě pro Tribune po dobu 43 let, než akvizici v roce 2021 přijal.

„Vždycky jsem považoval za čest najít Geralda MacDonalda a říct mu nejen, že je dědicem uloupené umělecké sbírky, ale že je původem Žid,“ řekl mi Reich.

„Nikdy by mě však nenapadlo, že se dvě desetiletí poté, co jsem napsal Mac příběhy, znovuzrodí na operní scénu. Jsem za to vděčný, protože to, co se stalo Macovým předkům za holocaustu a co se stalo Mac ve Vietnamu, by mělo nikdy nezapomenout.“

Reich dodal: „Skladatel Jake Heggy a scénáristka Jane Scherr jsou jedinečně nadaní pro vyprávění tohoto příběhu a nemůže být v lepších rukou než ti z Chicago Opera and Musical of Remembrance.“

Začátkem tohoto roku byl Reich chválen „Perla Kimiko“ Balet, který napsal pro Royal Winnipeg Ballet, na objednávku neziskové organizace Bravo Niagara! Festival umění. Vypráví příběh japonsko-kanadské internace během druhé světové války v bledém/interdisciplinárním formátu.

Reichův nejslavnější multimediální projekt, Vězeň z její minulosti: Memoáry syna, O celoživotním traumatu, které jeho matka utrpěla během holocaustu, inspiroval v roce 2010 oceněný dokument Kartemquin Films.

Na počest Dne památky obětí holocaustu se 12. ročník filmu bude vysílat 1. května v programu Window to the World Communications WTTW – Kanál 11.

Čtvrteční komentář z dneška: Frank Baker: Možná jsem to přehlédl, ale existovalo nějaké oficiální oznámení, že Sun-Times se v pondělí doslova zdvojnásobily a nyní jsou 2 dolary? Uvědomte si, že jeden dolar nebyl mnoho ve srovnání s tím, co účtují jiné noviny, ale 100procentní nárůst přes noc? Zdá se, že jde o poslední pokus Bright One vyjádřit se k naději, že věrní čtenáři budou ochotni zaplatit dvojnásobek toho, co platili minulý týden (za stejný produkt), s vědomím, že velký počet čtenářů již nebude platit dvojnásobek peněz za noviny obsahující Velkou sportovní sekci, ale nic jiného za to neplatí. Nevím, zní to jako pokus „Zdrávas Maria“ zastavit krvácení.