Tradiční česká velikonoční jídla: vaření každý den

Jidáš, Foto: Clara Stageskova

Na Velikonoce se setkávají dvě ozvěny. Po 40 dnech půstu a odpočinku je čas na spoustu jídla. Svátek se tradičně slaví desítkami různých jídel. Každá část světa má své vlastní velikonoční speciality a podávané jídlo se často liší od země k zemi. V českých zemích přerostly velikonoční pokrmy a tradice symboly křesťanství se starou pohanskou vírou.

Vařená nádivka, foto: Clara Stagesklova

Na čtvrtek Mandi (také známý jako „Zelený čtvrtek“) se chlapci tradičně potulovali po ulicích klapkami nebo jinými hlasitými zvuky. Den můžete okořenit tím, že jej od Souru nazvete „Judas Rolls“. Sladký chléb symbolizuje lano, na které se Judas oběsil. Podle tradice jsou rohlíky pokryty medem a nejlépe se konzumují za úsvitu. To zaručuje dobré zdraví a také chrání před kousnutím hadem a tyčemi sršně.

Velký pátek přináší vrchol půstu, proto by měl být půstním dnem. Ačkoli nemusíte chodit úplně bez jídla, jídlo, které jíte, by mělo být lehké a vegetariánské. Ryby jsou povoleny. V minulosti si lidé, kteří si nemohli dovolit ryby, navrhovali alespoň bramborovou kaši jako brokovnici. Společným jídlem Velkého pátku je hustá zelná polévka s bramborami. Salát byl také součástí denního jídla. Po obědě můžete jít do lesa. Podle lidové tradice se Země v tento den otevírá a ukazuje své skryté poklady.

Sladký jehněčí dort, foto: Clara Stageskalova

Na Zelenou sobotu české rodiny naplňuje nevyhnutelná vůně pečené nádivky. Vzhledem k tomu, že se půst blíží ke konci, je nádivka jedním z nejbohatších pokrmů dovolené. Mezi přísady patří uzené maso, čerstvá vejce a zelené bylinky, mezi něž patří i kopřiva obecná, která je symbolem jara.

Spousta velikonočního nedělního oběda o svátcích. Množství jídla připravovaného v minulosti bylo určováno hlavně na základě toho, kolik si každá rodina mohla dovolit, ale většina dnes bude jíst nějaký druh masa. Kromě smaženého masa je nedílnou součástí jídla sladký jehněčí koláč, symbol Kristovy oběti.

Igmigrustovka, Foto: Clara Stagesklova

Jak je uvedeno na Moravě, název „Emigrostovka“ vychází z tradice velikonočního pondělí, kdy se mladým chlapcům „bičují“ pomlaskami (pletenými vrbovými spínači) nebo přistěhovalci. V tento den chlapci stráví dopoledne „bičováním“ malých dívek po městě, které jim udrží zdraví po celý rok. Přísadou z Amirkustovky jsou vejce, která chlapci dostávají od malých dívek, které navštěvují. Určitě je to barevné jídlo a uklidní unavený žaludek z ranního uvítání jara venku.

