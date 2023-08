Tradice jezdců na malovaném trávníku pokračuje v Saratoze

Saratoga Springs ožívá v létě nejen teplým slunečním svitem, ale také pulzující přítomností na zakázku obarvených trávníkových žokejů, kteří zdobí náměstí a ulice. Již více než 30 let jsou ikonické 40palcové sochy pečlivě vyráběny mužem se smyslem pro krásu, Danem Chickem.

„Možná to začalo před 20 nebo 25 lety, ale ve skutečnosti to začalo s podnikáním, které trvá přes 30 let, jako způsob, jak dostat zákazníky do obchodu. Takže to prostě rostlo,“ řekl Chick.

Tyto zakázkové jezdecké boty, vyrobené ze 100% hliníku, slouží nejen jako ozdobné kusy, ale také pokračují v bohatém jezdeckém dědictví Saratogy. Kromě přitahování klientů do Saratoga Signature Interiors se česká tvorba stala symbolem tradice a její přitažlivost sahá daleko za hranice Saratogy.

„Posílali jsme je po celé zemi a měli jsme objednávky ze zámoří. Což vás nutí přemýšlet, jestli je tam někdo nenatírá? Ale doprava je tak drahá, takže takové věci,“ vysvětlil Chick.

Každý custom rytíř je výrazem individuality, od školních maskotů po sportovní týmy a dokonce i New York Yankees. Dokončení těchto mistrovských děl trvá šest až osm týdnů, ale čekání se vyplatí.

„Lidé říkají, že každý vypadá jinak. Víte, jakmile uděláte facelift, bude to točit hlavou, a víte, vezmou si svůj vlastní život,“ řekl Chick.

Jeho výtvory našly domov nejen v Saratoze, ale v srdcích po celém světě. Jsou to suvenýry, které jednotlivcům připomínají jejich spojení se Saratogou, bez ohledu na to, jak daleko se mohou zatoulat.

„Doufám, že chápou, že je to zvláštní kus Saratogy, něco podobného. A berou si to od nich a že je baví vidět je, víte, takové věci. Protože být pronásledován je jako honba za pokladem, hledání po celém městě,“ řekl. Čech.

Jeho oddanost svému povolání je neochvějná. Od restaurování bohatých žokejů až po splnění požadavků během dostihové sezóny, vlévá své srdce do každého výtvoru.

„Toto je nejrušnější čas na přijímání objednávek během závodní sezóny. Takže víte, lidé buď přijdou do města, nebo co-máte. Víte, možná poprvé vidí všechny jezdce ve městě nebo co-mají- vás, a tak nás prohledávají a takové věci, které Chick řekl.