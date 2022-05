Tottenham „omdlel“ českou hvězdou „explodoval“ v této sezóně

Podle zpráv byl Tottenham Hotspur „sveden“ Českou republikou a hvězdou Hellos Verona Antonínem Barakem před letním přestupovým obdobím.

Bývalý záložník Slavie Brock a Udinese působí v Hellasu Verona od začátku sezony 2020/21.

Barak loni v létě reprezentoval Českou republiku na mistrovství Evropy. Pomohl svému týmu dostat se do čtvrtfinále.

Siki Tipy Arsenal Spurs, Liverpool Recovery a Man City Cruise

Sedmadvacetiletý hráč má v letošní sezóně v Serii A vynikající formu. Ve svých 29 ligových zápasech má na kontě jedenáct branek a čtyři asistence.

Mondo Udinese (od Sports Witness) V této sezóně se říká, že Barack ‚úplně explodoval‘.

Zmiňují to Tottenham ‚Omdlel‘ ofenzivním záložníkem. Pokud ho Spurs podepíší, bude to pro všechny strany „senzační dohoda“.

Zpráva říká, že Barack má do konce smlouvy ještě dva roky a že toto léto je pro Hellas Verona skvělá příležitost prodat svůj cenný majetek.

Tottenham ve čtvrtek večer hostí Arsenal v posledním severolondýnském derby. Gary Neville očekává, že Spurs dostanou o jeden víc než jejich soupeři:

„Myslím, že to bude velmi chutný zápas ve čtvrtek večer, nejen kvůli North London Derby a oni hrají o místa v Lize mistrů.

„Ale způsob, jakým byla tato hra ukončena na začátku tohoto roku – nemám z toho ani radost!

„Nebylo mi to příjemné, jen jsem hrál hru, v sobotu jsem sestupoval a cítil jsem, že to není dobré.

„Je to úskalí. Podívejte, Arsenal by měl prohrát, ale čtvrteční večer bude pro Tottenham a Arsenal těžký. Kdyby odtamtud vyvázli remízou nebo vítězstvím, udělali by proti nim na hřišti lepší dojem.

„Je to skvělý zápas, těším se na něj. Ve čtvrtek večer se mi líbí Tottenham.