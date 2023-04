Toto luxusní cestování rozbije banku pro 25 % Američanů

andresr/iStock.com

každý musí jíst, Dokonce i na dovolené – A náklady na jídlo by mohly udržet lidi uvnitř toto léto i po něm.

Podle nové studie GOBankingRates zahrnující 1 056 dospělých více než jeden ze tří cestovatelů překročil rozpočet na své poslední dovolené, přičemž 27 % utratilo o něco více, než bylo plánováno, a 7 % výrazně více. Přestože ubytování, zábava, poplatky a samotný proces cestování přispěly k nadměrnému utrácení, největším viníkem je stravování, které propadne více než jednomu ze čtyř cestovních rozpočtů.

Dobrou zprávou je, že se správnými strategiemi a několika nápady od těch, kteří se živí létáním, Na dovolenou nemusíte mít hlad.

Vyhněte se vyšlapané cestě

Pokud uvidíte, že se kolem restaurace, o které uvažujete, shromažďují skupiny turistů, najděte si jinou.

„Hledejte lokálně orientované restaurace, které nejsou na hlavních náměstích nebo přímo u turistických atrakcí,“ řekla Maggie Turansky, spoluzakladatelka a hlavní autorka webu Responsible Tourism. Svět tu byl první. „Často, i když půjdete jen jednu nebo dvě ulice od hlavních míst, zjistíte, že průměrné ceny restaurací dramaticky klesnou.“

Jaro k obědu místo večeře

Pokud si můžete dovolit jídlo na jedno posezení, je stejně důležité, kdy jdete, stejně jako to, kam jdete.

„Hledej konkrétní jídelníčky,“ řekl Turanský. „V mnoha oblíbených destinacích, jako je Španělsko nebo Česká republika, jsou oblíbená a velmi oblíbená pevná polední menu. Obvykle zde seženete velmi vydatné a syté jídlo o dvou až třech chodech levněji, než kdybyste si objednali stejná jídla k večeři.“

Jezte to, co jedí místní v ročním období

Stejně jako doma, jídlo stojí tím víc, čím větší vzdálenost musí ujet, aby se dostala k vašemu talíři.

„Jíst lokálně a v sezóně,“ řekla Franziska Wirth, vedoucí cestování v Eat Local and In Season. hrubá vodítka. „Čerstvé ryby budou levnější, pokud budete blízko moře, a pokud se vydáte na procházku v terénu, čerstvé sushi bude těžší sehnat. Nejen, že tím podporujete místní podniky a děláte dobro pro svět.“ jíst místní jídla a produkty, ale můžete také ušetřit peníze. Pokud je sezóna avokáda a jste v Mexiku, dejte si to guacamole. Pokud jste v Argentině, dejte si ten steak. A pokud jste v Phuketu v Thajsku, můžete si dát grilovat čerstvé ryby přímo u vašeho stolu.“

Najděte 5hvězdičkové stravování za 3hvězdičkové ceny

Pokud plánujete luxusní jídlo nebo dvě, pravděpodobně znáte světoznámého průvodce Michelin, který nabízí profily nejlepších a nejdražších restaurací na světě.

Ale příspěvek má speciální kategorii věnovanou dobrému jídlu, která nabízí to nejlepší za méně.

„Prozkoumejte výběr Bib Gourmand v průvodci Michelin,“ řekl autor cestopisů. James Damien De Lys. „Najdete zde výjimečné kulinářské zážitky za dostupné ceny – vícechodová jídla za méně než 40 USD na osobu.“

Jezte tam, kde se kuchaři učí

Pokud máte snadný účes, můžete si nechat zastřihnout zdarma, pokud jste ochotni nechat místo za vaší židlí stylistického školáka. Stejné pravidlo platí pro stravování venku.

řekla Adrienne Clement, cestovatelská blogerka, se kterou spolupracuje Kbelík z poloviny plný. „Například Londýn je domovem Cordon Bleu Cooking School, která má mnoho restaurací po celém Londýně, včetně Cordon Bleu a Cordon Bleu Café.“

Clement řekl, že Cord nabízí tříchodový oběd za 36 dolarů.

„Tato instituce vychovala některé z nejslavnějších šéfkuchařů na světě, včetně Julie Childové a Yotama Ottolenghiho,“ řekla. „Tyto restaurace nabízejí jídla mimořádné kvality za nižší než tržní ceny.“

Jídlo je většinou nejlevnější a nejautentičtější na ulici

Pokud dobré jídlo není vaše věc, máte štěstí. Dodávky, prodejci a stojící před restauracemi s bílým ubrusem jsou místa, kde pravděpodobně najdete něco autentičtějšího – a jistě i cenově dostupnějšího.

„Jezte co nejvíce pouličního jídla,“ řekla Louisa Loring, zakladatelka. Stravování po celé Itálii. „Jsou obvykle velmi levné, ale zároveň mluví o identitě místa. Pouliční jídlo je také způsob, jak ochutnat mnoho místních jídel, aniž byste museli platit cenu nebo nechtěné větší porce.“

Postupujte podle stejných metod sestavování potravin, které fungují doma

Pokud je rozpočtování na jídlo součástí vaší osobní finanční strategie ve vašem každodenním životě, můžete použít mnoho stejných technik ke snížení účtů za jídlo na dovolené.

„Například se rozhodněte, co a kdy budete jíst, než dostanete hlad,“ řekla Heidi Theissová. Firma Benvenuto cestovního designu. „Pokud si obvykle plánujete jídlo doma nebo nikdy nechodíte do obchodu hladoví, neměňte toto chování na dovolené. Cestovatelé, kteří spěchají od zážitku k zážitku, aniž by přemýšleli o tom, kdy jejich další jídlo často náhle zjistí, že mají potíže.“ Dostanou hlad a vyberou si další restauraci, kterou uvidí, ne proto, že by vyhovovala jejich vkusu nebo rozpočtu, ale proto, že se potřebují najíst hned.“

Osobní kontejner může být vaším klíčem k udržení rozpočtu

Láhev vody nebo šálek kávy se nemusí počítat jako „k jídlu“, ale váš rozpočet ano – a na výpisu z vaší kreditní karty tyto nákupy skončí ve stejné kategorii jako jídlo o čtyřech chodech.

Jennifer Sizeland, cestovní blogger ve společnosti velikost pozemku. „Dvě oblíbené aplikace jsou Refill a Tap a mohou vám pomoci najít fontány s čistou vodou, kterými si zdarma naplníte láhev. Balená voda je na to, co je, drahá, takže je to obrovská úspora peněz. Aplikace Refill vám pomůže najít kavárny.“ to vám dá slevu za to, že si vezmete svůj vlastní šálek, a vždy stojí za to se zeptat, jestli místa ano, protože každá úspora se počítá.“

