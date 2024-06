Toto je závod napříč naší galaxií v plné rychlosti

Když letíte rychlostí milion mil za hodinu, může to otočit hlavu, a to je přesně to, co se stalo s touto uprchlou hvězdou. Snappily se jmenuje J1249+36 a pohybuje se dostatečně rychle, aby se vymanil z gravitace naší galaxie a odstartoval do mezigalaktického prostoru. Newsweek Zprávy. Otázkou je, co pohánělo J1249+36 tak mocně, že letí třikrát rychleji než slunce a 1500krát rychleji než zvuk. Web Space.com Jedna teorie tvrdí, že J1249+36 kdysi hrála roli binárního společníka „mrtvého“ bílého trpaslíka – bývalé hvězdy podobné Slunci, která vyčerpala zásoby vodíku, ale v tomto případě se živila svým společníkem a absorbovala hmotu, dokud explodoval (viz video).