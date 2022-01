Toto je nejinspirativnější obrázek Mezinárodní vesmírné stanice, jaký jsem kdy viděl

Thomas Beckett



Chci mluvit o fotografii Mezinárodní vesmírné stanice. Myslel jsem, že jsem viděl nejvíc Obrázky z letu SpaceX Crew-2 v listopadu. Ale jedno mi uniklo a Tweet od Nujoud Fahoum Merancy, šéf plánování misí v NASA, mě tento týden zaujal.

„Budu dnes uvažovat o tomto posledním snímku Mezinárodní vesmírné stanice nad egyptskou deltou Nilu,“ napsal Merancy a bral to jako výzvu, abych udělal totéž. Obrázek ukazuje stanici asi 250 mil (400 km) nad oblastí delty, kde řeka dosahuje Středozemního moře. Země dole je osvětlena mřížkou světel, zatímco Mezinárodní vesmírná stanice je osvětlena ve tmě.

obrázek přichází S laskavým svolením astronauta ESA Thomase Bisqueta, který zachytil sérii úžasných snímků Mezinárodní vesmírné stanice během letu v listopadu před návratem kosmické lodi Crew Dragon domů.

Viděl jsem mnohem jasnější obrázky Mezinárodní vesmírné stanice. Viděl jsem světlejší. Ale významové vrstvy na tomto obrázku mě dojímají. Zdá se, že stanice splývá s podívanou světel dole a je těžké říct, kde končí Země a začíná vesmír. Mezinárodní vesmírná stanice je orámována, jako by ji objímala delta Nilu, všichni lidé, kteří tam nyní žijí, a hluboká historie této oblasti.

Mezinárodní vesmírná stanice září v okouzlujících záběrech SpaceX Crew Dragon Zobrazit všechny fotografie

Obraz je velmi působivý vzhledem k tomu, že životnost Mezinárodní vesmírné stanice je omezená. Už je na oběžné dráze přes 20 let a NASA to chce Pokračovat v provozu závodu do roku 2030. Život Mezinárodní vesmírné stanice bude pomíjivým obrazem tisíciletých lidských dějin reprezentovaných deltou Nilu. Ale stanice představuje ambiciózní rozšíření lidstva, honbu za úžasem.

Mezinárodní vesmírná stanice mohla být míle od Nilu, když Pesquet pořídil ten nešťastný záběr, ale snímek v sobě skrývá mnoho kapitol lidské historie, od úrodných polí Země po těžko dostupné hvězdy.