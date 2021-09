Top 5 Spider-Man vystoupení v hokeji

Eric Hartline – USA DNES Sport

Jako fanatik Spider-Mana jsem nadšený z vydání Venom: Let There be Carnage. Jistě, první film měl své chyby a je obecně těžké získat film, který se zaměřuje na mimozemské mimozemské zvíře, které ovládne člověka a nepůsobí hloupě, a přesto ho činí stravitelným pro mladší publikum.

Série Venom není tak součástí Marvel Cinematic Universe jako Spider-Man, ale stále je darebák Spidey. A pojďme, víme, že v určitém okamžiku bude crossover, že? Oba nemohou v určitém okamžiku koexistovat bez vzájemného prolínání.

Došlo k několika skvělým integracím vesmíru Spider-Man do hokejové hry. Zde je pohled na pět pozoruhodných případů:

Stephen Valleckett – maska ​​brankáře Spider -Mana

Díky hře za tým, který nosí červené, bílé a modré barvy, je přijetí Spider -Mana tak snadné – zvláště když je tento tým v Parkerově rodném New Yorku. Maska Valiquette v průběhu dvacátých let byla ikonická a Spideyho velké bílé oči vyskočily do horní části masky s dokonalým kontrastem mezi červenou a modrou, aby dokonale ladily s kostýmem Strážců. Také to nesedělo, když hrál systémem Islanders, ale je to klasika.

Carter Hart – maska ​​brankáře Carnegie

Ten, který vyhovuje vydání nového filmu, konečně dává Carnage – červené psychologické hrozbě usilující o zabití jakéhokoli živého tvora v jeho cestě – své první gesto na obrazovce. Hart nosil masku jen polovinu sezóny 2019-20, ale bylo to zastrašující, detailní a něco, co se nepřátelským střelcům nechce řešit. Jistě, zpočátku mi to přišlo trochu divné, když jsem místo jeho obvyklé červené ořezané ikony viděl pro Flyers Carnage v oranžové barvě, ale bylo to docela skvělé. Hart na to navázal v minulé sezóně maskou proti jedu, která také vypadá skvěle.

Jedovatá maska ​​brankáře jedu Tomáše Tomice

Nejnovějším kouskem vybavení Spidey-universe, který bude představen, je maska ​​proti jedu, kterou Tomek v této sezóně nosí v české nejvyšší lize. 24letá vyhlídka pomáhá Flyers propagovat nový film s temným vědrem s tematikou Venom připraveným k boji s Hartovým Carnage Artem. Je to dost jednoduché na to, abyste jasně ukázali, co to je, jo, nejsem si jistý, že byste chtěli stát u velkého brankáře 6 stop 3 v samotné uličce, protože ty oči jsou děsivé.

Las Vegas Wranglers – Spider -Man Jersey

Než byly Vegas Golden Knights, doháněli hokejové zájmy v Nevadě Las Vegas Wranglers z ECHL. Ještě v březnu 2014 měli Wranglerové trička s logem Spider-Mana, aby získali finanční prostředky pro dětskou nemocnici v Nevadě ve University Medical Center. tak jako aby vyhrál Tehdy zmiňované dresy vypadaly „tak dobře, že je musí nosit na plný úvazek“ a my souhlasíme.

Marvel Comics – tenké bruslení

V komickém případě S názvem „Amazing Spider-Man: Bruslení na tenkém ledě“ Spider-Man přebírá Electro, což je u superhrdiny běžné. Electro zasáhlo webový popruh do hrudníku plného hokejových boxů, které jsou připraveny na cestu do Winnipegu. Nakonec se setkal s Herbem Carnegiem, bývalým profesionálním hokejistou z Kanady, který tam pracoval jako trenér místního týmu. Pro Spider-Mana je to rozhodně známější příběh, ale přesto je úžasný.