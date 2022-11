Top 10 destinací s teplým počasím, které musíte navštívit v prosinci – Kiwi.com

Toto je 10 nejoblíbenějších destinací v Evropě, Severní Americe a po celém světě pro zimní dovolenou na slunci, výlety, pobyty ve městě a další.

Hledáte trochu zimního slunce? Kiwi.com tady pro pomoc. Máme pro vás doporučení na levné letenky do destinací s teplým počasím v prosinci i po celou zimu. Číst dál Nízkonákladové nabídky a cestovatelskou inspiraci pro vaši příští dovolenou ve městě.

Evropa

Malaga, Španělsko

Jistě, je to klišé balíčků, ale v Málaze je toho víc, než se na první pohled zdá – Shutterstock

Pojďme začít Španělsko s městem Malaga. Exploze cestovního ruchu a růst výhodných nabídek je stále patrný ve výškových bytových domech a hotelech podél částí nábřeží, ale samotné město si zaslouží více prozkoumání.

Dominuje mu Tell Chedid a dva hrady pocházející z let marocké nadvlády: Kasbah a dnes již zničené Gibralfaro. Tato návštěva vám poskytne skvělý vhled do historie města prostřednictvím muzea a také skvělé výhledy z kopce do křivolakých uliček starého města. Navštivte skvělou, ale zajímavě nahnutou katedrálu, ztraťte se v uličkách a náměstích historického centra a divte se, proč jste ji nechali tak dlouho navštívit.

Tenerife, Španělsko

Na Tenerife je něco pro každého – Shutterstock

Tenerife je také potřísněné štětcem masové turistiky, ale zase nesuďte knihu podle obalu. Je to jedno z nejrozmanitějších míst v celém Španělsku, takže ať už chcete ležet na pláži, objevovat koloniální historii, túrovat po horách a strašidelně tichých borových lesích, bavte se. tradiční jídloStrávit celou noc párty, můžete udělat jedno, některé nebo všechny!

Lisabon, Portugalsko

Konečně, Lisabon Je to skvělá volba. Klasické evropské hlavní město – sedm kopců, nádherný hrad São Jorge, tramvaje, půvabné kostely – to je také atmosférické prostředí. Ve větru od Atlantského oceánu a zalité sluncem v krásném světle svítání nebo červeného a zlatého západu slunce se okamžitě budete cítit jako součást města.

Dejte si časnou ranní kávu a sledujte, jak se město probouzí, a procházejte se až do oběda, kde si můžete dát svačinu a doplnit palivo. Odpoledne relaxujte při melodiích fado Písně unášené uličkami a bočními uličkami Alfamy, před konzumací těch nejčerstvějších a prémiových mořských plodů místní víno.

Severní Amarica

Los Angeles, Spojené státy americké

Kalifornie může být tím nejlepším místem, kam vyrazit za prosincovým sluncem. Má také spoustu téměř všeho, takže cokoli hledáte v útěku, Los Angeles Bylo to pokryto.

Pro gurmány je to jedno z nejlepších měst na světě pro stolování a kultura koktejlových barů je populární po celém světě. Ale hej, pokud jste fanouškem burgerových a šnorchlovacích restaurací, udělají víc než jen pokrytí! Pláže se táhnou na míle daleko, a pokud jste s dětmi, je tu spousta věcí, které je zabaví. ve sportu? Dobře, užijete si zábavu Dodgers, Rams, Lakers, Kings a Galaxy Bez ohledu na to, jaký tvar vám míč (nebo puk) udělá. Kromě toho stačí sledovat světově proslulé filmové scény a nasát vše, co město andělů nabízí.

Honolulu, Spojené státy americké

Waikiki – Getty Images

Co třeba Havaj? Většina návštěvníků Honolulu sem přichází z několika konkrétních důvodů, jmenovitě slunce, nakupování a jídlo. Tohle je dost fér. Na Havaji svítí slunce téměř po celý rokA i když centrum Honolulu není obrovské, nakupování a stravování se soustředí kolem Waikiki – jeho dlouhé pláže ve tvaru půlměsíce, za kterou stojí parky, obchody a restaurace.

Chcete-li se dozvědět více, udělejte si čtyřhodinovou prohlídku města, kde uvidíte například Pearl Harbor, USS Arizona Memorial, palác Iolani a centrum Honolulu. Alternativně jsou k dispozici celodenní výlety po celém ostrově Oahu, výlety za šnorchlováním a plachtěním z pláží, školy surfování nebo dokonce výlety na koktejly při západu slunce!

Orlando, Spojené státy americké

Orlando může být překvapivě relaxační destinací – Shutterstock

Jinak kromě zjevného zábavní parkOrlando je krásné město k objevování se čtvrtěmi lemovanými stromy a krásnými parky, zahradami a přírodními rezervacemi. Má také několik skvělých muzeí, včetně těch v Orlando Fire Service, County History, Orlando Science Center a sochařskou zahradu českého umělce Albina Poláška. i když Tok adrenalinu Z velmi dobrých her je tu klidnější a odpočinkovější aspekt města, který vás možná překvapí.

Jižní Amerika

Medellin, Kolumbie

Medellín se v posledních dvou desetiletích zcela změnil – Getty Images

Prosinec – začátek léta – je nejlepší čas na návštěvu Jižní Ameriky a my vám zde můžeme doporučit dvě města. Nejprve se podívejme na Medellin. Druhé největší město Kolumbie se díky celoročnímu příjemnému klimatu nazývá Město věčného jara. Prošlo také jednou z nejúžasnějších proměn ze všech měst na světě. Nechvalně proslulá drogami, násilím a masovým bezprávím, v roce 2013 byla oslavována „nejvíce tvořivý město na světě.

V dnešní době se nemůžete pohybovat kvůli zábavě a chytrým nápadům: vezměte si eko-árbol, strukturu podobnou stromu, která funguje jako čistička vzduchu, nebo Barefoot Park, kde jsou návštěvníci vyzýváni, aby si sundali boty a ponožky a kroutili se a mačkali. přes písek, bahno, trávu a oblázky, než je všechny smyjete do bazénů Sladká voda. Samotné město je v úžasném prostředí, lidé jsou přátelští a všechno v Medellínu působí pokrokově, vzrušujícím a živým dojmem.

Asuncion, Paraguay

Značka města Asuncion před palácem Palacio de López – Shutterstock

Směrem na jihovýchod přijíždíme do Asunciónu, hlavního města Paraguaye. hranice země Argentina A Brazílie, mnoho turistů ji přehlíží. Omyl, protože když se budete procházet po jeho nádherných památkách z koloniální éry a elegantních náměstích, brzy zjistíte, že je to místo, které nelze přehlédnout.

Jeho uvolněný přístup je osvěžující – například v Limě nebo Buenos Aires je trochu stresující situace – ale to neznamená, že se nic neděje. Je zde výběr skvělých galerií moderního umění a jsou zde parky, náměstí a restaurace od tradičních až po pouliční jídla a fusion gastronomie, vše završené přátelskou pýchou Paraguaye na rodinu a tradice.

Asie

Manila, Filipíny

Manila Je to asijská destinace číslo jedna pro naše zákazníky za měsíc prosinec. Mnoho lidí přijíždí do Manily jen proto, aby znovu odjeli – je to brána na některé z nejkrásnějších ostrovů a úžasné pláže V Asii (Boracay, Cebu a tak), ale pokračujte a je tam spousta práce.

Pravda – je notoricky známá urbanizací a frenetickou energií, ale poznejte Manilu a najdete město, které stále znovu objevuje své místo. Je domovem nejstarší čínské čtvrti na světě, řady trhů, obchodů a stánků s jídlem, stejně jako Intramuros, města opevněného hradbami ze 16. století, které obsahuje katedrálu, kostely, hrad, zahrady a rybníky, zatímco lemují koňské povozy. jeho cesta. po ulicích. Není to ta Manila, jak sis myslel.

Jakarta, Indonésie

Jakarta je pulzující město, které se nikdy nezastaví – shutterstock

Končíme s Jakartou, která je zesílením Manily. Třpytivé výškové budovy, koloniální památky a dělnické čtvrti se střídají vedle luxusních hotelů, butikových obchodů s oblečením a velkých nákupních center – vše se pohybuje rychlostí tisíc mil za hodinu.

Navzdory tomu jsou lidé přátelští a přístupní, míra kriminality je nízká a části města, jako je náměstí Merdeka, shrnuje Jak Indonésie chce, aby to svět viděl: otevřené, sebevědomé a bezpečné. Kamkoli půjdete, všimnete si, jak mnohostranné město je; Díky silné směsi kultur, náboženství, jazyků, jídel a tradic se národ tisíců ostrovů a identit spojil na jednom místě. Je to skvělá zkušenost.

Nejlepší prosinec z Kiwi.com

Toto jsou naše nejlepší tipy pro cestování za teplého počasí v prosinci. Nezapomeňte, že můžete vyhledávat, upravovat a vytvářet si vlastní itinerář Kiwi.comZarezervujte si celou cestu za jednu cenu pomocí několika kliknutí. Nabouráváme systém, letos v zimě cestujete levněji.

Chcete další cestovatelské články? návštěva Příběhy Kiwi.com.