Tisková agentura Emirates – Hamdan bin Mohammed je svědkem soutěží druhého dne vládních her

DUBAJ, 3. března / WAM / Jeho Výsost šejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, korunní princ Dubaje a předseda výkonné rady, se druhý den soutěže zúčastnil soutěže Battle of Communities a Battle of Government v kategorii mužů. Dějiny. Čtvrté zasedání vládních her se bude konat v Dubaji.

A organizační výbor turnaje oznámil, že se včera předkola zúčastnily čtyři mezinárodní týmy, které se kvalifikovaly do finále Battle of Cities. Mezi kvalifikované týmy patří Kodaň z Dánska a Brisbane z Austrálie; Gdaňsk z Polska; a Kutná Hora z České republiky.

Jeho Výsost šejk Hamdan bin Mohammed řekl: „Vládní hry 2023 představují hodnoty týmové práce, odhodlání, dokonalosti a našeho pevného odhodlání neustále zlepšovat naši výkonnost, což podnítilo naši misi stát se jednou z nejlepších vlád na světě. Prostřednictvím vládních her se snažíme dát dohromady týmy z celých Emirátů, Spojených arabských emirátů a celého světa, abychom sdíleli tohoto ducha a oslavovali tyto hodnoty, což nám umožnilo překonat všechny výzvy k dosažení naší strategie poskytovat přední světové vládní služby. .

Během druhého dne byly výzvy prezentované ve Vládních hrách skutečnou zkouškou lidské vůle, fyzické síly a duševního soustředění. Díky zúčastněným týmům, které projevují inspirativní odhodlání a obětavost, Vládní hry 2023 nadále posouvají hranice sportovního ducha.

Akce, která se konala od 2. do 5. března ve spolupráci s oficiálním sponzorem DP World a ve spolupráci s Dubajskou sportovní radou, byla i nadále svědkem neuvěřitelných ukázek statečnosti a dovedností účastníků. Soutěžící týmy prokázaly výjimečnou úroveň koordinace a týmové práce a mimořádnou vytrvalost tváří v tvář výzvám, které prověřily jejich schopnost udržet si klid, soustředění a myšlení pod tlakem.

Marwan Bin Issa, ředitel Government Games, řekl: „Dnes jsme byli svědky pozoruhodné ukázky fyzických a duševních schopností, týmové práce a odhodlání zúčastněných týmů. Jejich chvályhodný výkon odráží schopnost soutěže vyzvat týmy, aby předvedly své nejlepší dovednosti a schopnosti. Intenzita letošních vládních her překonala předchozí hry a zvýšila konkurenceschopnost na bezprecedentní úroveň.“

„Jsme vděční všem našim partnerům za jejich neochvějnou podporu této události světové úrovně. Naši partneři se podíleli na tomto úspěchu, protože akce každý rok navazuje na předchozí ročník. Vládní hry 2023 jsou vyvrcholením let tvrdá práce a zkušenosti.“

Výjimečné výkony v soutěžích Battle of Community odrážejí zvýšené povědomí komunity o důležitosti osvojení si zdravého životního stylu. Turnaj je také dalším příkladem rostoucího zapojení komunity do sportovních událostí v Dubaji. Akce zdůrazňuje význam týmové práce ve vládě a podporuje úzkou vzájemnou závislost a spolupráci potřebnou k dosažení cílů.

Týmy, které se kvalifikují do závěrečného kola třídy Battle of Government Challenge pouze pro muže, budou oznámeny na konci 3. dne po dokončení tří závodů.

Čtvrtý ročník vládních her je podporován několika partnery včetně zlatého sponzora, Emirates General Petroleum Corporation (Emarat), stříbrného sponzora a DEWA, ​​kteří akci podporují již počtvrté. Mezi další partnery patří First Abu Dhabi Bank (FAB), Emirates Integrated Telecommunications Company (du), Lululemon, Dubai Media Corporation a Arab Radio Network (ARN).