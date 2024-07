Tipy, příběhy a anekdoty z dnešních New York Times na neděli 14. července

Dnešní New York Times Strands rady a odpovědi. The New York Times

vítejte všichni! Doufám, že jste měli skvělý víkend, ať už to znamenalo jít ven a dělat nějaké věci, relaxovat doma nebo dokonce mít den plný aktivit.

New York Times dnes struny Rady, spinogramy a odpovědi přicházejí okamžitě.

Jak hrát Strands

New York Times struny Logická hra je klasická hra na hledání slov. Není k dispozici v aplikaci NYT Games spolu s aplikacemi jako Wordle A Odkazy (Což také popisujeme v našich denních průvodcích na Forbes Games).

Je tu nová hra struny Tuto hru můžete hrát každý den. Hra vám nabídne mřížku písmen šest krát osm. Cílem je najít skupinu slov, která mají něco společného, ​​a získáte představu o tom, o čem tato skupina je. Když najdete téma téma, zůstane zvýrazněno modře.

Budete také muset najít speciální slovo zvané spangram. To vám řekne, co mají slova společného. Spangram spojuje alespoň dvě strany desky, ale nesmí tam začínat ani končit. Zatímco klíčové slovo by nebylo speciální podstatné jméno, spangram by mohl být speciální podstatné jméno. Když najdete slovo spangram, bude stále zvýrazněno žlutě.

Každé písmeno je v klíčovém slově a křížovce použito jednou. Písmena můžete spojovat vertikálně, horizontálně a diagonálně a je možné přepínat směry uprostřed slova. Pokud hrajete na dotykové obrazovce, poklepáním na poslední písmeno odešlete svůj odhad.

Pokud najdete tři platná slova, která mají alespoň čtyři písmena a nejsou součástí tématu, budete moci odemknout tlačítko nápovědy. Klepnutím na toto tlačítko zvýrazníte písmena, která tvoří jedno ze slov v tématu.

Buďte opatrní: budete muset být ve střehu. Někdy budete muset doplnit chybějící slova ve frázi. Jindy se hra může točit kolem synonym nebo homofonů. Obtížnost se bude den ode dne lišit a tvůrci hádanek se vás někdy pokusí překvapit.

Jaké jsou dnešní tipy na vlákno?

Posouvejte pomalu! Hned po tipu na den struny Hádanku, prozradím, jaká jsou slova odpovědi.

Oficiální nápověda k dnešnímu tématu pobřeží Hádanka je…

Řekni mé jméno

Potřebujete pomoc navíc? Tady je další nápověda…

Jména podobná zvukům

Dnes můžete najít sedm tematických slov, včetně slova spangram.

Jaké jsou odpovědi na dnešní témata?

Varování: spoiler! Neposouvejte se na konec stránky, dokud nebudete připraveni na dnešní zprávy struny Odpovědi.

Nejprve vám řeknu krátký kód a ukážu vám, kde se v síti nachází. Pak vám řeknu další slova a ukážu vám, jak zapadají do mřížky.

Toto je vaše poslední varování!

dnes struny Spanggram je…

Homofony

A tady to najdeš na netu…

Snímek obrazovky z New York Times Strand, zobrazující zvýrazněný termín HOMOPHONES. The New York Times

zbytek dne struny Slova k tématu jsou…

Rašelina

veselý

Ržání

naplnit

Hra

svištění

Chlupatý

kukuřice

Takto vypadá dokončená síť…

Dokončená mřížka řetězců pro 14. července obsahující slova PEAT, HOMOPHONES, MERRY, WHINNY, FILL, GAME, … [+] Swish, moje vlasy a kukuřice. The New York Times

Tady jsem neměl moc kam se vrátit, tak jsem vlevo nahoře odemkl nápovědu pro PEAT. To moc nepomohlo, tak jsem odemkl sekundu, aby mi dal písmena pro FILL. Takže jsem si myslel, že to budou synonyma pro křestní jména v tom okamžiku (Pete a Phil). Napravo jsem zahlédl GALE, abych potvrdil své podezření.

V tu chvíli jsem našel symbol spangramu, který vpravo zakrýval písmena pro CHLUPATÝ a VESELÝ. Pak jsem vlevo viděl RUSTLE, který zablokoval písmena pro WHINNY a ATOM, myslím?

Použil jsem dvě vodítka a spangram bylo čtvrté téma, které jsem našel.

To je pro dnešek vše struny Důkazy a odpovědi. Pokud budete potřebovat, podívejte se na můj blog, kde najdete tipy a řešení pro pondělní hru.

PS: Vzhledem k tomu, že toto byl nápad na dnešní téma, tato píseň mi teď utkvěla v paměti. Je to klasická písnička.