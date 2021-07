TIE Fighter Remade s moderní grafikou

-li EA roje Ne tak v rozsahu, v jaký jste doufali hvězdné války létající hraNevadí: Klasiku z roku 1994 si můžete vždy přehrát kravata bojovník, který nyní obsahuje výrazně vylepšené vizuální prvky a místo toho několik dalších vylepšení.

To, na co se zde díváte, je TIE Fighter: Celková konverze, což ve skutečnosti není originál kravata bojovník. Místo toho se jedná o modifikaci pokračování z roku 1999 Aliance X-Wing, Přesuňte původní herní nabídky a mise na výkonnější engine a poté použijte více modů nahoře kteří což (The Projekt upgradu aliance X-Wing), aby vše vypadalo hezčí.

Poté, co byl roky vyvíjen, Projekt byl konečně vydán v plném znění o víkendu, což je mnohem víc než jen TIE Fighter s lepším osvětlením. Jelikož muselo být zcela přestavěno na jinou hru, rozhodli se vývojáři využít příležitosti pohrát si s originálem a navrhli „reimaginovanou“ kampaň, která zahrnuje 37 misí a přidává „více lodí a větší bitvy“. [and] V některých případech zcela nové mise. “

Přepracována byla také zvuková stopa, k dispozici je správné širokoúhlé rozlišení a také podpora VR. I když je důležité si uvědomit, že obě tyto přepracované mise a soundtrack jsou volitelná vylepšení; Stále můžete hrát původní kampaň a poslouchat starý soundtrack MIDI, pokud chcete.

miluji kravata bojovník Nedávno jsem se vrátil a zkontroloval to, takže pokud byste chtěli shrnout, proč je to jedna z nejlepších počítačových her vůbec, Můžete si to prohlédnout zde:

Je úžasné, jak dobře se tato hra drží. Ano, vizuály se mohou zdát základní V tomto příspěvkuroje Globalismus (Polygony verze z roku 1994 jsou blátivé a verze z roku 1998 má nekvalitní nabídky), ale pokud jde o to, jak zachází a jak plní úkoly, necítí – stejně jako počítačové hry z 90. let -, že hrajete něco pomalého, příliš složitého, nervózního nebo matoucího.

Ponořte se do masivní vesmírné bitvy, leťte kolem s máslem plynulým ovládáním, využijte dynamického, ale neuvěřitelně jednoduchého energetického mechanika, střílejte věci a pohybujte se. Je to, co tento druh vyžaduje, téměř vše, co potřebuje. Dalo vám to dost systémů na to, aby to vyhodilo do povětří, ne dost na to, aby vás zmátlo, a poté byl boj tak rychlý a vzrušující, jak měl být.

Myslím, že to je především důvod (dokud se joystick nezatáhne), že vesmírný typ boje zmizel. Proč Velitel křídla Zaměřte se na show, ne na hru. Proč kravata bojovník pokračování, Aliance X-Wing, není uvedeno současně. proč roje, se vší podporou a zpětným pohledem je to spíše arénová střílečka než skutečná vesmírná simulace.

Protože kravata bojovník Bylo to docela dokonalé. To bylo vše, co vesmírná střílečka potřebovala. a stále.