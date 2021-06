Thomas Soosek objasňuje názory na obranu Ontrage Gudella

Gudella ze Slavie Prox byla shledána vinnou z rasového zneužívání záložníka Rangers Glenna Camaru během březnového střetu Evropské ligy a dostala zákaz 10 her.

V nedávném rozhovoru, který jsem dělal v České republice, mé komentáře neukázaly, jak na ně odkazuji, jsou vytrženy z kontextu a nepochopeny. Jsem protirasista v jakékoli formě, jsem velmi hrdý na to, že hraji hru, která je velmi rozmanitá a inkluzivní.

V rozhovoru pro svou domácí publikaci Itnes Suzek řekl: „Ve West Hamu se mě všichni ptali, proč to řekli. [to Kamara].

“Přesto ho spousta lidí ve Velké Británii odsoudila, dostal tvrdý trest v 10 zápasech od UEFA. Považoval jsem to za směšné. Znám ho dobře a nedokážu si představit, že by řekl něco rasistického.”

“Samozřejmě, je pravda, že chtějí bojovat proti rasismu, ale někdy jdou do takových extrémů, že to podle mého názoru selže.”

„Je mi těžké to pochopit. Když ve všem hledají rasismus, říkám si, že se ho nikdy nemohou úplně zbavit. Naopak si škodí.

“Naše holčička tady chodí do školky a když jde něco nakreslit na tabuli, nemůže říct, že je černá nebo bílá – obojí může znamenat rasismus.”

„Pomalu se člověk bojí říci cokoli, co by nemělo někoho urazit nebo pomluvit. Myslím, že je to špatné.“