The Vagrant vyjde v červnu na PS5, PS4, Xbox One a Switch

deštivá žába propustíš Hry OTK-Pokročilý boční rolování Akční RPG bezdomovec na PlayStation 5A Playstation 4A Xbox OneA konvertuje Jako v červnu pod názvem tulákový mečVydavatel to oznámil v posledním čísle Weekly Famitsu.

bezdomovec Poprvé byl spuštěn pro PC prostřednictvím pára Dne 13. července 2018.

Zde je přehled hry prostřednictvím souboru Stránka Steam:

Vydejte se na cestu do nádherného ručně kresleného fantasy světa známého jako Mythrilia a objevte pravdu o své linii a jejích nejtemnějších tajemstvích. Hrajte jako Vivian the Vagrant, mobilní šermíř, který pokračuje ve výzkumu svého pohřešovaného otce ve snaze sjednotit svou rodinu. Prosekejte se a prosekejte si cestu z klidné pobřežní vesnice přes tajemné lesy, strašidelné hrady a zničená bojiště. Jakou útěchu to našemu hrdinovi zanechá, až bude poražena nekonečná palba nepřátel?

bezdomovec Jedná se o 2D RPG. Jako Vivian zažijete vzrušující a náročný zážitek Dobrodružství Zaměřte se na bojovou hratelnost, která využívá kombo řetězy, útočné útoky a speciální dovednosti, to vše při vylepšování stavby postavy pomocí nového vybavení a schopností. Hrajte příležitostně nebo buďte mistrovským bojovníkem.

Průvodce funkcemi