The Mighty Morphin Power Rangers jsou zpět ve zcela nové akční hře v retro stylu

Další překvapivé oznámení tohoto týdne je Mighty Morphin Power Rangers: Rita se vrací Digitálním zatměním. Toto „zcela nové dobrodružství“ přichází v roce „Konec roku 2024“, ale zatím nebyly potvrzeny žádné konzolové platformy.

Tento titul remixuje „lore se scénáři a hratelností“, které jsou pro fanoušky série známé i nové. Kromě spousty akcí pro více hráčů si také zahrajete, budete bojovat a projíždět „neustále se měnící směs klasických herních žánrů“.

Zde je zpětný příběh tohoto nadcházejícího vydání:

„Ve Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind se tým setkává s robotickou reinkarnací odvěkého nepřítele Strážců Vesmíru. Robo-Rita vykouzlila portál, aby se poslala zpět v čase, aby mohla konečně porazit Strážce Vesmíru vytvořením spojenectví s její mladší já ze společné práce, Robo Rita a Rita Repulsa přepisují a remixují minulost ve snaze zastavit formování Strážců Vesmíru a změnit běh dějin. „Podaří se Ritas a jejich armádě brutálních nepřátel napříč časovou linií MMPR konečně zničit Strážce Vesmíru? Nebo se tito náctiletí s přístupem naučí spolupracovat a čelit této katastrofální spolupráci na časové ose?“

Opět zde není žádná zmínka o vydání konzole (zatím), ale pokud uslyšíme nějaké aktualizace na frontě Nintenda, určitě vám dáme vědět.

Digital Eclipse je stejný tým, který stojí za dříve vydanými hrami a kolekcemi Switch, jako jsou Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Street Fighter 30th Anniversary Collection a Disney Classic Games: Aladdin And The Lion King.