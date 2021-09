Thandie Newton řekla, že odmítla film o superhrdinech poté, co byla požádána, aby hrála umírající matku

THANDIWE NEWTON

Matt Winkelmayer / Getty Images

Thandwee Newton Touží si zahrát v superhrdinském filmu, ale nepřijme žádnou roli.

Ve skutečnosti 48letá herečka řekla, že kdysi odmítla roli v superhrdinském filmu v rozhovoru s LADBible Při propagaci svého nového filmu vzpomínky.

“Byla mi nabídnuta role hrát matku někoho, kdo právě zemřel. Říkal jsem si: ‘Meh, no’ ‘” Řekl jsem to britské pobočce. „Už je na řadě, víš, co tím myslím?“

Newton řekla, že se jí líbí směr, kterým se žánr aktuálně ubírá, s odkazem na práci Taika Waititi Půjčovna motocyklů Jako ukázkový příklad.

Příbuzný: Brie Larson škádlí „Spousta opravdu vzrušujících věcí“ o Captain Marvel 2 The Marvels

THANDIWE NEWTON

VALERIE MACON / AFP prostřednictvím Getty Images

Říká, že si také užívá tvůrčí svobody, které si hvězdy při natáčení vzaly. „Miluji, že to herci v tom opravdu chtějí také prosadit, samozřejmě, že ano – jinak je to nudné, Ježíši,“ řekl Newton.

“A ty víš pravdu.” stráže použitý [the Tulsa massacre of 1921] Víte, v příběhu o původu této show je to kritická teorie rasy, která se dívá na minulost a spojuje ji s realitou současnosti, abychom lépe porozuměli naší budoucnosti. “

Je pravda, že Newton v minulosti nebyl velkým fanouškem franšíz superhrdinských filmů. Ale myslí si, že na současném stavu franšíz superhrdinských filmů je teď něco zvláštního.

„Jako literární žánr mi poskytli tato velká privilegia a já jsem k tomu také velmi cynický, protože jde jen o peníze; stejně jako se tento peněžní obr valí kolem vydělávání dalších peněz, že?“ The Westworld Řekla herečka LADBible.

Příbuzný: Thandie Newton říká, že odmítla Charlieho andílky po rasistickém setkání s producentkou Amy Pascal

THANDIWE NEWTON

Vera Anderson/WireImage

„Ale teď cítím, že je tu poptávka od obou diváků, a myslím si, že lidé ve filmech – ale určitě ve světě -, že o těchto nadpřirozených věcech je lepší podstata,“ dodala.

Příběh pokračuje

Newton, který se účastnil slavných filmových sérií jako např hvězdné války A Nesplnitelná miseje přesvědčen, že potřeba dynamických superhrdinů vychází z nedostatku potřeby „umělých superhrdinů“ s mnoha realistickými superhrdiny „na zemi“.

“Pamatuji si, když se Obama stal prezidentem a byl tam Met Ball – a byl to Met Ball superhrdina – a někdo mi řekl:” Kdo je tvůj oblíbený superhrdina? ” „Byl jsem jako, Barack Obama,“ singl řekla hvězda.

„Proč by měli být smyšlení?

vzpomínky, který také hrál Hugh Jackman, a nyní je v kinech.