Tesla nakupuje za bitcoiny 1,5 miliardy dolarů – co se stane dál

Tesla Oznámilo to 1,5 miliardy $ bylo zakoupeno v bitcoinech A začne přijímat kryptoměnu jako poplatek, podle podání SEC v pondělí.

Společnost uvedla, že koupila Bitcoin „Pro větší flexibilitu pro další diverzifikaci a zvýšení našich peněžních toků“. Díky novinkám je Tesla první automobilkou, která přijala kryptoměnu.

Carson Black, zakladatel Madi Waters Research, má podezření z jakéhokoli federálního zasahování do generálního ředitele Elon MuskProjekty.

„SOC nemá žádné záznamy o vítězství proti Elonovi Muskovi, takže očekávám, že jakékoli úsilí půjde tímto směrem, což je v zásadě samoúčelné.“

Dan Yves, generální ředitel akciového výzkumu ve Wetbush, vypadá jinak.

„Je to Tesla a Kasturi, kteří se potápějí na hlubokém konci bazénu v Crypto, něco, o čem se už nějakou dobu říkalo, a nyní to skutečně staví objekt za jeho pohled.“

Mike Novogratz, zakladatel společnosti Galaxy Digital, to považuje za průkopnický krok jiných společností.

“Každá společnost by se měla podívat na to, jak přijmout digitální měny a digitální platby jako součást svého obchodního plánu. Není to tak obtížné. To je to, co zákazníci chtějí, tam se svět pohybuje. Myslím, že uvidíte, jak mohou .

Mohamed L-Irian, hlavní ekonomický poradce Aliance, řekl, že by to mělo platit Bitcoin Pobídka.

„Co ti řekl Tesla? Dvě věci. Jedna je, že se jedná o formu platby. Druhá je, že jde o investiční nástroj. Jde tedy o dvě mocná potvrzení tohoto konceptu. Jedná se o druh platby. Takže ano, bude vytvořte více hybnosti. Pokud jde o reakci, bude všude. Uvidíte tedy celou škálu reakcí, ale pro ty, kteří mají bitcoin, [Monday’s] dobré zprávy.”

