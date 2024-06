Tesla Cybertruck se svým squatem Carolina je předmětem nočních můr

Jeden z majitelů Tesla Cybertruck Založeno Jeho minivan z nerezové oceli má hodnotu přes 100 000 dolarů Nebylo to dostatečně okázalé a okázalé, a tak se rozhodl udělat nemyslitelné a hodit to do nějakého „Carolina dřepPřesně tak, chlapi – máme shodu ve světě nástrojů: A Carolina dřep Cybertruck. Je to věc nočních můr a je to velmi reálné.

Tesla Cybertruck konečně dorazila

Ovlivňovač Tesly Joe Fay předvedl svůj prototyp Cybertruck na TikTok A Několik dalších platforem sociálních médiíVskutku Katastrofální vzhled jak myslíš. Verze YouTube je podporována Kendrick Lamar„Ne jako my“ (konkrétně část, kde říká N-slovo vícekrát) je z nějakého důvodu. Lidé se však okamžitě hrnuli do komentářů s dotazem, jak je to možné. Zpočátku Fei jednoduše reagoval slovy, že existuje „Tajné menu“, ale krátce poté zveřejnil na TikTok úplný tutoriál, který to umožní jeho kolegům Majitelé CyberTurk Vypadáš ještě hloupěji.

Nejprve nastavil Cybertruck Okomentujte jeho nejvyšší nastavení – režim extrakce. Pak, aby upustil pouze zadní zavěšení, šel do „Software“, který držel Cybertruck Logo a psaní slova „Service“ na klávesnici. To odhalilo celou řadu dalších položek nabídky, jako je „Struktura“ a „Pozastavení“. Odtud ručně vypustil každý z airbagů. Pak podržel na osm sekund tlačítko brzdy a blinkrů a zadní zavěšení kleslo. úžasný. Nejsem si úplně jistý, jestli je vozík v této konfiguraci řiditelný. Předpokládám, že to tak není, ale co já vím? Není to jako já Cybertruck Abych to otestoval.

A zdá se, že Faye není jediná Cybertruck Malik to dělá. Publikováno na r/CyberStuck SubReddit Ukaž dva různé Cybertrucks – Včetně spec. nákladního vozu Kylea Connora – Carolina dřep. Jaká noční můra.

Každopádně, pokud máte Cybertruck, prosím nedělejte to. Moc prosím. Nějak si vyrobíte tohle auto Vypadáš ještě hloupěji Než tomu bylo dříve, není to snadný úkol.