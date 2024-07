Teorie říká, že složitý život na Zemi může být mnohem starší, než se myslelo

Skupina vědců uvedla, že našla nové důkazy na podporu jejich teorie, že složitý život na Zemi mohl začít o 1,5 miliardy let dříve, než se dříve myslelo.

Tým pracující v Gabonu tvrdí, že hluboko ve skalách objevil důkazy ukazující podmínky prostředí vhodné pro život zvířat před 2,1 miliardami let.

Většina odborníků se domnívá, že život zvířat začal asi před 635 miliony let.

Vědci zkoumali skály obklopující útvary, aby zjistili, zda vykazují důkazy o obsahu živin, jako je kyslík a fosfor, které by mohly podporovat život.

Pro BBC News řekl, že pokud by byla jeho teorie správná, byly by tyto formy života podobné slizničním plísním – jednobuněčnému organismu bez mozku, který se rozmnožuje sporami.

„Nejsem proti myšlence vyšších živin před 2,1 miliardami let, ale nejsem přesvědčen, že by to vedlo k diverzifikaci k vytvoření komplexního života,“ řekl s tím, že je zapotřebí více důkazů.