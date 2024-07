Teoretickí fyzici zjistili, že Higgsův boson zřejmě neobsahuje žádné známky nové fyziky

Higgsův boson (modrý) může vzniknout interakcí gluonů (žlutý) při srážce protonů. Protony se skládají ze dvou up kvarků (červený) a jednoho down kvarku (fialový), vázaných na gluony tak silně, že v moři virtuálních částic (šedá) se mohou objevit masivnější kvarky a antikvarky, například krásné kvarky, přítomnost který také ovlivňuje proces zrodu Higgsových bosonů . Obrazový kredit: IFJ PAN



Higgsův boson byl objeven v detektorech Velkého hadronového urychlovače asi před dvanácti lety. Ukázalo se, že jde o extrémně obtížnou částici na výrobu a pozorování a navzdory plynutí času její vlastnosti stále nejsou známy s uspokojivou přesností. Nyní víme o jeho vzniku více, a to díky nedávno zveřejněnému počinu mezinárodní skupiny teoretických fyziků za účasti Ústavu jaderné fyziky Polské akademie věd.

Hledání je zveřejněno V časopise Dopisy o přezkoumání materiálu.

Vědecký svět souhlasí s tím, že největším objevem učiněným pomocí velkého hadronového urychlovače je slavná Higgsova částice. Již dvanáct let se fyzici snaží co nejpřesněji identifikovat vlastnosti této nesmírně důležité elementární částice. Úkol je extrémně obtížný kvůli experimentálním výzvám a četným výpočetním překážkám.

Naštěstí bylo dosaženo významného pokroku v teoretickém výzkumu, a to díky skupině fyziků z Ústavu jaderné fyziky Polské akademie věd (IFJ PAN) v Krakově, RWTH University of Aachen (RWTH) v Cáchách a Max. Planck Institute for Physics (MPI) v Garchingu poblíž Mnichova.

Standardní model je složitá teoretická struktura postavená v 70. letech 20. století k popisu aktuálně známých elementárních částic hmoty (kvarky, ale také elektrony, miony, tau a s nimi související trojice neutrin), elektromagnetické síly (fotony) a jaderné síly ( gluony v případě silných interakcí a bosony W a Z v případě slabých interakcí).

Objev Higgsova bosonu díky Velkému hadronovému urychlovači byl třešničkou na dortu při vytváření Standardního modelu, částice, která hraje klíčovou roli v mechanismu zodpovědném za udělování hmotnosti dalším elementárním částicím. Objev Higgsova bosonu byl oznámen v polovině roku 2012. Od té doby se vědci snaží o této extrémně důležité částici shromáždit co nejvíce informací.

„Pro fyzika je jedním z nejdůležitějších parametrů spojených s jakoukoli elementární nebo jadernou částicí průřez dané srážky, protože nám poskytuje informaci o tom, jak často můžeme očekávat, že se částice objeví při srážkách dané částice typu Zaměřili jsme se na teoretické stanovení průřezu Higgsova bosonu při srážkách gluon-gluon, které jsou zodpovědné za produkci asi 90 % Higgsových stop, jejichž stopy byly zaznamenány v detektorech urychlovače LHC,“ vysvětluje Dr. René Poncelet (IFJ PAN).

„Podstatou naší práce byla snaha vzít při určování energetického průřezu pro výrobu Higgsových bosonů v úvahu některé korekce, které jsou obvykle opomíjeny pro jejich zdánlivě malý přínos,“ dodává profesor Michal Kakoun (z Rýna -Westphalia University), spoluautor článku „Protože jejich ignorování značně zjednodušuje výpočty. Je to poprvé, co se nám podařilo překonat matematické obtíže a identifikovat tyto opravy.“

Důležitost úlohy korekcí vyšších řádů při pochopení vlastností Higgsových bosonů lze demonstrovat na skutečnosti, že sekundární korekce vypočítané v článku, které se jeví jako malé, přispívají asi jednou pětinou požadovaného energetického průřezu. To je srovnatelné s opravami třetího řádu ve výši 3 % (ale snižuje výpočetní nejistotu pouze na 1 %).

Jednou z novinek této práce bylo, že zohledňovala vliv hmotností spodních kvarků, což vedlo k malému, ale znatelnému posunu asi o 1 %. Zde stojí za zmínku, že Velký hadronový urychlovač se sráží s protony, tedy částicemi sestávajícími ze dvou up kvarků a jednoho down kvarku. Dočasná přítomnost kvarků s větší hmotností uvnitř protonů, jako jsou kvarky krásy, je výsledkem kvantové povahy silných interakcí, které vážou kvarky v protonu.

„Hodnoty aktivního průřezu produkce Higgsových bosonů objevené naší skupinou a naměřené při předchozích srážkách paprsků na LHC jsou prakticky stejné, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálním nepřesnostem výpočtu a měření žádné známky nové fyziky viditelné v rámci mechanismů, které jsou za to zodpovědné.“ „O vzniku Higgsových bosonů, které zkoumáme – alespoň prozatím,“ shrnuje Dr. Poncelet práci týmu.

Rozšířený názor mezi vědci, že je nezbytná nová fyzika, pramení ze skutečnosti, že na řadu otázek zásadního významu nelze odpovědět pomocí standardního modelu. Proč mají elementární částice tuto hmotnost? Proč zakládat rodiny? Z čeho se skládá temná hmota, jejíž účinky lze ve vesmíru jasně vidět? Jaký je důvod převahy hmoty nad antihmotou ve vesmíru? Standardní model je také potřeba rozšířit, protože vůbec nebere v úvahu gravitaci, což je běžná interakce.

Je důležité poznamenat, že nedávný úspěch teoretických fyziků z Mezinárodního institutu pro částicovou fyziku v Paříži, University of Rhine-Westphalia a Max Planck Institute for Physics definitivně nevylučuje přítomnost nové fyziky v jevech, které doprovázel zrod Higgsova bosonu. Možná se mnohé změní, až začneme analyzovat data ze čtvrtého výzkumného cyklu, který postupně začal na Velkém hadronovém urychlovači.

Zvyšující se počet pozorování nových srážek částic může umožnit zúžit nejistotu měření tak, že naměřený rozsah přípustných Higgsových produkčních průřezů již neodpovídá rozsahu specifikovanému teorií. Fyzici zjistí, zda se to stane nebo ne, za pár let.

Právě teď se může standardní model zdát bezpečnější než kdy jindy – a tato skutečnost se pomalu mění v nejpřekvapivější objev, který byl kdy učiněn pomocí LHC.

více informací:

Michal Kakoun a kol., Příspěvek rušení shora dolů k všeobjímající Higgsově produkci, Dopisy o přezkoumání materiálu (2024). DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.211902

Poskytuje Polská akademie věd