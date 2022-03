Tento výrobce hraček chtěl pomoci ukrajinským uprchlíkům. Překvapen odpovědí: NPR

Přepínač titulků nativní cihla nativní cihla

Citizen Brick netrvalo dlouho a prodal tuto LEGO sochu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Stejnou rychlostí putovaly i malé Molotovovy koktejly s ukrajinskou vlajkou.

„Chtěli jsme jen udělat malý fundraising,“ říká majitel Joe Tropea. „Ale zdá se, že to některým lidem zasáhlo do očí.“

Stejně jako mnoho dalších chtěl Trupia pomoc, když sledoval události na Ukrajině. Jeho obchod se rozhodl vytvořit a prodávat minihry, aby přilákal pozornost a peníze na Ukrajinu.

Vyprodaly se během několika hodin a získaly více než 145 000 $ na výtěžku, který byl ve prospěch neziskové skupiny Direct Relief.

Tropea říká, že žádost byla neobvyklá. Hračkářství v oblasti Chicaga obvykle slouží malé – ale loajální – komunitě sběratelů hraček a za posledních 12 let si získalo reputaci výrobou „dalekých verzí ikonických minifigurek LEGO“ pro fanoušky značky.

Některé z těchto „vzdálených verzí“ zahrnují figurku skautky s názvem „Cookie Pusher“ a Moc špatné Okres Maythlib. Založili striptýzový klub s názvem Performing Arts Center.

„Pak jsme udělali něco, co se trochu dostalo z této oblasti a dostali jsme několik oznámení,“ řekl Tropea.

Citizen Brick posílá hovory a e-maily z celého světa s dotazem na kýžené hry inspirované Ukrajinou. Pořád ale myslel na základnu svých věrných klientů.

Řekl: „Mám spoustu klientů z této části světa a před třemi týdny natáčeli videa TikTok a sbírali hry. Dále víte, že se skrývají v tunelech metra. A to bylo opravdu úžasné.“

Vedení prezidenta Zelenského zároveň upoutalo jeho pozornost.

„Kdybyste se mě před měsícem zeptali, kdo je prezidentem Ukrajiny, pravděpodobně bych vám to neřekl,“ řekl Tropea. „Myslím, že je to opravdu neobvyklý druh hrdinského činu. Opravdu na mě udělalo dojem, že tam tak trochu utrácel pro své lidi a vedl tak, jak v tuto chvíli potřebují.“

Zelenského socha se prodává za 100 dolarů za kus. Molotovovy koktejly stály 20 dolarů.

„Je to směšný nápad mít na obličeji Molotovův koktejl,“ říká Tropea. „A docela mě bavil přechod na to, abych to přeměnil na zdravotnické potřeby pro uprchlíky. Zdálo se mi to jako dobrý byznys. Ale… nejsem si vlastně jistý, proč to přitáhlo pozornost lidí.“

Citizen Brick nemá v plánu vyrábět více, navzdory pokračující poptávce, protože LEGO neprodává potřebné díly přímo. Figurky Zelenského a Molotova koktejlu byly vyrobeny z materiálů, které byly snadno dostupné v obchodě: herní součásti v barvě kůže připomínající ukrajinského prezidenta, malé zelené lahvičky a malé plameny.

„Nemohli jsme udělat víc, pokud bychom nedostali obrovský dar přímo od LEGO,“ řekl Tropea. „Jsou to velmi vzácné předměty, které jsme měli na skladě. Nevyrábíme je sami, takže nebudeme schopni vyrobit další.“

Na konci dne Tropia říká, že je dobré umět pomoci. „I když to byl nějaký druh nemotorné popravy, kdy jsme nemohli splnit všechny požadavky, otevřelo nám to oči k možnosti dělat takové věci častěji.“

