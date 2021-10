Tenis Carl Czech, 76, Little Falls

5. července 1945 – 24. října 2021

Dennis Carl Czech (76), který žije v Little Falls, zemřel v neděli 24. října v Little Falls Care Center. Pohřební služba Emblom Brenny ctí památku tenisu a oslavuje život. Pohřební obřady se budou konat ve čtvrtek 4. listopadu v 11:00 v katolickém kostele Panny Marie v Little Falls pod vedením Batha Benjamina Coziemby. Pohřeb bude na katolickém hřbitově sv. Stanislava v Pavlu. Prohlídka se uskuteční ve středu 3. listopadu od 16:00 do 19:00 hodin. Vojenské obřady povede Little Falls American Legion Post # 46.

Dennis Carl Joseph Czech se narodil 5. července 1945 v MN, Bowlus zesnulému českému páru Johnovi a Catherine (Kallis). Vyrůstal v Paul a absolvoval střední školu v roce 1963. Narukoval do námořnictva Spojených států a v letech 1963-1965 sloužil své zemi na palubě USSS Yorktown CBS10. Během svého působení v námořnictvu měl možnost cestovat na Havaj, Filipíny, Hong Kong a Japonsko. Po dokončení vojenské služby Brown vystudoval ve společnosti titul v oboru elektronika. Oženil se s Mary Stangle 27. června 1970 v katolickém kostele Lady of Lourdes v Little Falls. Už 51 let je ženatý se stejnou krásnou nevěstou. Pár žil v různých městech a státech po celý svůj manželský život. Některé z jejich umístění zahrnují následující: Předměstí Twin Cities, Wilmer, Indianapolis, IN a Chicago Suburbs. Působil jako technik tenisové elektroniky, prodejce, manažer a účetní zástupce. Wilmar mnoho let vlastní a provozuje obchod s autodíly MN NAPA. Tenis ukončil svou kariéru jako nezávislý zástupce produkce. Dennis a Mary byli pěstouny po dobu devíti let, než adoptovali dva zetě a snachu a dva novorozence. Později se stali rodiči své krásné dcery Jennifer. Rodina se přestěhovala zpět do Minnesoty v roce 2008 a koupila si nový domov v Little Falls. Tenis a Mary si užili kempování v Kanadě, Mexiku, Havaji, turistiku a ledovcové národní parky. Dennis Sturkis měl radost z jízdy na motorce pro SD. V pozdějších letech si pár vážil času, kdy se vrátil do Indianapolis navštívit svou dceru Jennifer a její rodinu. Tenis rád pracoval na dvorku, zahradničil a rybařil se svým přítelem Butchem a byl také vášnivým fanouškem NASCAR a nezávislých aut. Vždy se zajímal o doručování jídel na kolech a dobrovolnictví v katolické církvi.

K uctění jeho památky zbývá jen jeho milující manželka Mary Czech z Little Falls; Dcera, Jennifer (Kyle) Okerberg z Indianapolis, IN; Vnuci, Elliott, Blaise, Isaac; Godsons, Scott Bohlman, Tom Czech, Henrik Sprang, Blaise Okerberg a mnoho dalších rodin a přátel.

Před ním byli jeho rodiče, Jan a Kateřina Čeští; Bratři, Gerald (Jerry) Čech, Donald (Dan) Čech; Sestry, Martha a Lavern Czechové a synovci, David a Gary Czech.