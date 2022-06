Tchajwanská mise plánuje založit kulturní jednotku v Čečensku

Tchaj-pej, 16. června (CNA) Ministerstvo kultury (MOC) ve čtvrtek oznámilo, že plánuje zřídit kulturní jednotku na podporu bilaterálních kulturních výměn pod tchajwanským zastupitelským úřadem v České republice (České republice).

Pod Taipei Office of Economics and Culture bude v příštím roce v Praze zřízena kulturní jednotka, kterou povede velvyslanec ministerstva, řekl při svém jednání ministr kultury Lee Jung-te, který je na turné po Evropě. Uvedlo to ve středu v Praze předsedkyně Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová v tiskové zprávě.

Lee poznamenal, že divize bude usilovat o další posílení kulturních vazeb Tchaj-wanu s Českou republikou a sousedními zeměmi střední a východní Evropy.

Podle zprávy Adamova řekl, že podporuje plánované rozdělení v naději na posílení kulturní výměny mezi oběma stranami.

MOC uvedlo, že návrh na zřízení kulturní divize schválila česká vláda.

Kromě schůzky s předsedou českého parlamentu se Lee setkal také s předsedou Senátu České republiky Milošem Vistrilem a ředitelem Národního muzea Michaelem Prague v Praze, uvedlo MOC.

Lee zahájil své osmidenní evropské turné po Německu 13. června, než se následující večer vydal do Československa. MOC řekl, že po absolvování cesty do Prahy odjede do Francie.