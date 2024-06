Tarisland, multiplatformní MMORPG konkurující WoW, byl plně spuštěn

Zdá se, že jsme uprostřed druhé renesance MMO. Poté, co World of Warcraft v polovině roku 2000 rozdělil svět, každý se vrhl na vydání své vlastní verze – ačkoli téměř žádná není ve hře dodnes. Zdá se, že se nyní objevuje spousta nových MMO, z nichž každá má potenciál vybojovat si vlastní mezeru na tomto trhu, kterému stále vládne úctyhodná hra Blizzard. Tarysland Je to zbrusu nové MMORPG, které si klade za cíl prosadit se v žánru, a je k dispozici již dnes.

Možná jste už Tarisland trochu hráli, protože MMORPG má v přípravě několik beta verzí. Nyní míří přinejmenším do zámoří se servery dostupnými v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, východní Evropě a Asii. Hratelná na mobilu a PC s plnými možnostmi pro různé platformy a jejím cílem je osvobodit MMO od tradičního způsobu sezení u počítače a procházení obsahu. I když je jasné, že to stále můžete.

Spuštění se shoduje se začátkem první sezóny hry nebo přípravné sezóny. Hra s názvem Season 0 začne s několika dungeony pro pět hráčů a deseti raid bossy. K dispozici je také slíbená série PvE režimů s názvem Arcane Realm, Universal Hall a Dark Invasion. Hráči si budou moci vybrat mezi devíti třídami, z nichž každá obsahuje dvě sady talentů a osm ultimátních dovedností, když se vydají na svá dobrodružství, se spoustou nových věcí, které teprve budou vydány v budoucích aktualizacích.

Ti, kteří se chtějí ponořit a začít s věcmi, budou po přihlášení odměněni siamským mazlíčkem. Každý, kdo se zúčastnil akce pro předběžnou registraci, obdrží také psa Peta, hledače prosperity a jednorožce, aby si urychlil své cestování.

Tarisland vychází dnes, v pátek 21. června Můžete zkontrolovat, kdy budou servery dostupné ve vaší oblasti a kdy si můžete předběžně stáhnout Oficiální webové stránky.

