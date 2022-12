Tálibán pozastavil vysokoškolské vzdělání pro ženy v Afghánistánu

CNN

Vláda Talibanu ve svém posledním kroku pozastavila vysokoškolské vzdělání všem studentkám v Afghánistánu Brutální represe O právech a svobodách afghánských žen.

Komentář v úterý CNN potvrdil mluvčí afghánského ministerstva vysokého školství. V dopise zveřejněném ministerstvem školství se uvádí, že rozhodnutí bylo přijato na schůzi vlády a nařízení vstoupí v platnost okamžitě.

Dívky byly zakázány Návrat na střední školu v březnuPoté, co Tálibán nařídil uzavření dívčích škol jen několik hodin poté, co se měly znovu otevřít po měsících uzavření poté, co Tálibán převzal moc v srpnu 2021.

Human Rights Watch v úterý zákaz kritizovala a označila jej za „hanebné rozhodnutí, které porušuje právo žen a dívek na vzdělání v Afghánistánu“.

„Tálibán dává každý den jasně najevo, že nerespektuje základní práva Afghánců, zejména žen,“ uvedla organizace pro lidská práva v prohlášení.

Poté, co se Taliban v loňském roce chopil moci v Afghánistánu, pokusil se vytvořit umírněnější obraz, aby získal mezinárodní podporu.

Ale zatímco dal mezinárodnímu společenství četné sliby, že bude chránit práva žen a dívek, Taliban dělá opak a systematicky zdůrazňuje jejich práva a svobody.

Ženy v Afghánistánu již nemohou pracovat ve většině sektorů, potřebují mužského opatrovníka k cestování na dlouhé vzdálenosti a bylo jim nařízeno zahalovat si obličej na veřejnosti.

Toto je nejnovější zpráva, další bude následovat.