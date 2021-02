Systém PS5 se v Sony Direct rychle obnovuje – zde je místo, kde hledat dál

Aktualizace: PS5 není od Sony Direct dnes k dispozici. Očekávejte příští doplnění PS5 v úterý (čas TDB). Dejte nám zpětnou vazbu Další upozornění v reálném čase najdete v obchodech níže.

PS5 není dnes k dispozici. Zkontrolujte to se mnou + @techradar v úterý, kdy očekáváme, že Sony Direct bude mít více. pic.twitter.com/r1zimwGocN12. února 2021

Kde tento víkend hledat další doplňování PS5

Předchozí příběh …

V obchodě Sony Direct Store nyní probíhá americké doplňování PS5, fronta náhodně vybere lidi, aby si koupili tolik prestižní herní konzole.

Toto je téměř jistě poslední zásoba PS5 v týdnu pro Sony Direct, podle úterního tracku Sony pro páteční nahrávání. Z tohoto zdroje jsme neviděli, že by se PS5 o víkendu začala prodávat.

Vydání Disc a Digital PS5 jsou v prodeji na MSRP za 499 $ a 399 $ na výše uvedených odkazech. Vsadíme se, že toto je vaše poslední šance na nákup PS5 tento týden, přičemž PS5 bude pravděpodobně znovu v prodeji v úterý.

Jak vždy varujeme, vstup do fronty Sony Direct neznamená, že konzolu najdete na skladě. Většina lidí uvidí „čekání více než hodinu“ z odhadované doby čekání. To je to, co pro nás zpráva čte. U ostatních uvidí frontu jen několik minut.

Zde je podle Sony více pravidel:

Nejprve budete k dokončení nákupu potřebovat aktivní účet PSN.

Za druhé, budete mít 10 minut na nákup PS5.

Zatřetí, „konzole PS5 jsou nyní k dispozici, ale nejsou zaručeny, i když jsou pozastaveny,“ uvádí Sony.a.

Věřte nám, nákup PS5 za deset minut to myslí vážně. Ujistěte se, že jsou všechny vaše informace připraveny Kupte si PS5.