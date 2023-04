Switch Shooter Dying má fanoušky Xboxu a PS5 spokojených s méně dětmi

Online střílečka zdarma ke hraní online z pohledu třetí osoby Rogue Corporation Podpora je pro něj ukončena konvertuje Dne 20. června vývojář Hi-Rez Studios ve svém oznámení o nadcházejícím vypnutí uvedl „významné technické a provozní výzvy“ pracující na verzi Switch. Mezitím – a já tady jen hlásím fakta, lidi – hodně Rogue Corporation Hráči oslavovali konec, kdy hráči Switch zničili jejich hry.

Zahájeno v roce 2020 pro Xbox, PlayStation, Switch a PC, Rogue Corporation Je to taktická střílečka, která se zdá být inspirována hrami jako OverwatchA duha šest sigA protiúder. Když jsem ho v roce 2020 vrátil, zjistil jsem, že je většinou dobrý If je také obecný a zapomenutelný typ. Za poslední zhruba tři roky si však hra vybudovala velkou komunitu hráčů napříč různými platformami. ale teď, Switch port hry bude zabit Hi-Rez slibuje „lepší podporu a zaměření“ na jiné platformy a také častější aktualizace.

11. dubna zveřejnil blog na oficiálních stránkách hryHi-Rez vysvětlil, že „po mnoha diskusích, úvahách a konverzacích“ tým učinil „obtížné rozhodnutí“ ukončit podporu pro Switch verzi hry. Rogue Corporation.

Chápeme dopad, který by toto rozhodnutí mohlo mít na naši komunitu, a chceme vás ujistit, že jsme v minulosti tvrdě pracovali na hledání řešení mnoha problémů s Switch. Bohužel, značné technické a praktické problémy nám brání pokračovat v podpoře této platformy a věříme, že je to ta nejlepší možnost Rogue Corporation.

Od úterý už hráči na Switch nebudou moci nakupovat za skutečné peníze prostřednictvím obchodu ve hře, ale stále budou moci nakupovat položky v obchodě pomocí dříve shromážděné měny „Rogue Bucks“. Hi-Rez doporučuje hráčům propojit svůj účet Switch se svým účtem Hi-Rez, aby mohli pokračovat ve hře na jiných platformách. Pro hráče Switch nebudou žádné náhrady.

Zatímco někteří byli zprávou překvapeni, vždy to vypadalo jako možnost, že by mohla být verze pro Switch Rogue Corporation To by mohlo být někdy vyřazeno kvůli stárnutí hardwaru Nintendo Hybrid.

V roce 2021 Hi-Rez přidal do hry 6v6 PvP režimy, ale ne na Switch. V té době studio tvrdilo, že to má zajistit hráčům Switche „nejkvalitnější“ možný zážitek. Hráči předpokládali, že Switch nezvládne náročnější režimy a funkce, a někteří se obávali, že jiné verze hry jsou zadržovány portem Nintendo.

Rogue Corporation Fanoušci jsou rádi, že už nebudou snášet děti ze Switche

jak můžete očekávat, Rogue Corporation Hráči, kteří primárně hráli na Switch, byli z této zprávy naštvaní a smutní. Cokoli je tady Také hodně hráčů fandilo a Zánik tohoto přístavu s Mnozí si stěžují že Přepnout hráče Byla Nejhorší tým v zápasech. Někteří tvrdili, že proto Hráči na střídačce byli většinou děti nebo mladší hráči kteří nebyli tak zruční Týmy to může prohrát kvůli jejich nezkušenosti.

„Žádní další hráči Switch odcházejí po 3 kolech dema s 0 poškozením a 0 zabitími,“ napsal jeden z hráčů na Twitteru. „Už žádné střídání hráčů v mých lobby?!“ Někdo jiný tweetoval.

Samozřejmě je také možné, že spousta těchto hráčů jen hledala výmluvy, proč prohráli, a pár špatných hráčů Switche se jejich výmluvou stalo. A i když nepochybuji o tom, že tuto volně hratelnou střílečku na Switch hraje spousta dětí, rád bych poukázal na to, že děti mohou hrát hry také na Xboxu, PC nebo PS5, takže nejste zcela v bezpečí před vaší herní nákazou i s přepínačem. Promiňte.