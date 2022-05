SWCA 2022: Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords přichází na Nintendo Switch

Sithové chtějí rozdrtit Starou republiku a konečně zlikvidovat Jedi – na Nintendo Switch.

oznámil dnes v hvězdné války Oslava Anaheim 2022Klasické RPG Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords Přichází na populární konzoli Nintendo. Dorazí 8. června od vývojáře Aspyr a Lucasfilm Games, nezávislého pokračování Habiba Star Wars: Knights of the Old Republic Najde Sithského Ascendenta a jen pár Jediů v galaxii ho může zastavit.

„Jsme opravdu vděční, že jsme pracovali na tak skvělých a milovaných hrách pro fanoušky původních a nových her, kteří tyto zážitky poprvé zkoumají,“ říká Michael Blair, ředitel obchodního rozvoje společnosti Aspyr. Díky aktualizacím rozlišení, vylepšením výkonu a Sith Lords Content DLC obnoveno Doufáme, že brzy po spuštění hráči uvidí, že se to stalo jednou z ideálních platforem pro potápění do galaxie představené v roce Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. „

v Kotor IIZvolíte si svůj vlastní osud, přičemž každé rozhodnutí ovlivní příběh. Hra obsahuje tři různé třídy Jediů – každá s přístupem k určitým schopnostem a možnostem přizpůsobení – ze kterých si můžete vybrat a přitom vést skupinu svých různorodých členů posádky. Ale vyberete si světlou stranu a zachráníte galaxii, nebo půjdete po a zničíte temnou stranu?

Aspyr přichází Kotor II Povídání o úspěšných re-vydáních CoutureA Star Wars: Rytíř Jedi: Vyvrženec Jedia nedávno, Star Wars Liberal Force na Nintendo Switch. Studio vyvíjí vysoce očekávané Couture předělat.

Podívejte se na trailer Kotor II Na Nintendo Switch níže!

