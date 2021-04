Svobodný český potápěč překonává světový rekord v plavání na ledě

LAHOST, Česká republika (Reuters) – Český potápěč David Winsel v úterý plaval asi 81 metrů pod ledem a rozbil světový rekord poté, co vyzval mrznoucí vodu jen v plavkách.

„Udělá to trik,“ řekl Vencl poté, co byl minutu a půl plavat ve vodě měřené na 3 ° C a oslavovat pumpování pěstí.

Tento 38letý muž změnil místo pokusu o rekord na bývalý lom v Lahustu, 100 kilometrů severozápadně od Prahy, z ledového jezera v Rakousku kvůli omezením COVID, které znesnadňovaly mezinárodní cestování.

Winsel, který spadl do vody jedním otvorem v ledu o délce jedné stopy, než se vynořil z jiného, ​​překonal předchozí rekord 250 stop, který vytvořil Dán Stag Aval Sevensen v říjnu 2017 v jižním Grónsku.

