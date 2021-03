Svitolina vede na dubajském náměstí a naříká na prize money

Hrát odstartoval 21. ročník dubajských mistrovství v bezcelním obchodě tento víkend v kvalifikační soutěži, zatímco v neděli začaly první velké losovací procedury, kdy se topená Elena Svitolina ucházela o třetí titul DDF za zavřenými dveřmi kvůli omezením Covid-19 .

Doufám, že budu hrát proti Garbinimu Muguruzovi. Myslím, že to bude opravdu těžká hra, ale prošli jsme nějakým tréninkem a ano, rád bych věděl, jaké by to bylo proti ní, protože hraje opravdu silnou hru a umí hrát rychle, umí hrát top spin a pomalejší a rychlejší, takže se během zápasu budu muset přizpůsobit. To pro mě bude těžké, ale budu [like to] Hrajte proti tomu. Iga vetik

V této oblasti je několik vítězů Grand Slamu, včetně Angelique Kerberové, Viktorie Azarenkové, Petry Kvitwové, Garpini Muguruzové, Svetlany Kuzněcovové a Igy Soytecové.

Zatímco 12 z 20 nejlepších se účastní, na WTA 1000 chybí World 1, 2 a 3 – Ash Barty, Naomi Osaka a Simona Halep.

Rumunka je obhájkyní titulu poté, co Halepová porazila Elenu Rybakinovou 3: 6, 6: 3, 7: 6 (5) v zápase, o kterém se hlasovalo v zápase pro rok 2020, ale nebude zde, protože se stále vzpamatovává z problém dolní části zad, který ji sužoval … v Austrálii.

Cesta Svitoliny není snadná, a když se loučí v prvním kole, setká se s trojnásobnou finalistkou Dubaje Ruskou Světlanou Kuzněcovovou, která v neděli porazila Číňanku Chiang Wangovou 6-4 1-6 7-5. dostat se do finále. 2. kolo.

Pokud se šampiónka z let 2017 a 2018 probojuje do čtvrtfinále, mohla by ji na cestě najít vítězka Ukrajiny 2019 a osiva číslo 6, Švýcarka Belinda Bencic.

Pensic zahájila kampaň proti Veronice Kudermetové, která porazila Anastasii Paviluchikovou v all-ruském zápase 7-6 (2) 6-2.

“Je jasné, že během příštího týdne proběhne mnoho zajímavých zápasů, v neposlední řadě v prvních kolech,” řekl Colm McLoughlin, výkonný viceprezident a generální ředitel Dubai Duty Free. „Vítáme hráče a funkcionáře a těšíme se, až si nás užijí mnozí z nejlepších hráčů na světě.“

Prvních osm klasifikátorů, z nichž všichni získávají první uznání, jsou Svitolina (1), Karolína Plíšková (2), Arina Sabalenka (3), Kvitová (4), Kiki Bertens (5), Pensic (6), Azarenka (7) . ) A Swiatek (8).

© Mohamed Farag / Getty Images

Svitolina uvedla, že pokles peněžních cen WTA snížil její motivaci na některých akcích, ale dodal, že hráči se musí naučit přizpůsobit svá očekávání.

Celkové prize money nabízené v Dubaji se letos snížily na 1 835 490 $ z 2 794 840 $ v minulé sezóně, přičemž šampión ve dvouhře měl získat 221 500 $ místo 69 69 860 $, které vítěz vyhrál dříve. 12 měsíců, což je pokles o 68 procent ve dvouhře šampiónské peníze.

Kvitova v sobotu vydělala za zvednutí trofeje v Dauhá 68 570 dolarů, což je o 57 procent méně, než dosáhli šampióni v Kataru před dvěma lety.

Předchozí událost v Abu Dhabi 500, která se konala na začátku této sezóny, aby měla hráčům šanci soutěžit po zrušení mezinárodních mistrovství v Brisbane, poskytla prize pool 565 530 $, což vše přineslo samotné WTA Tour, ve srovnání s 1 434 900 dolarů vyrobených společností Brisbane v loňském roce.

„Musel jsem se přizpůsobit, například se svým týmem, svému každodennímu životu,“ řekla Svitolina novinářům v Dubaji. „Pravděpodobně jste o něco chytřejší a myslím si, že je důležité, aby každý přepsal, protože nyní se v prize money rozhodně objevuje velká změna.

“Myslím, že pro některé lidi není opravdu snadné se přizpůsobit a pro mě osobně to může být také trochu.” [tough] V tuto chvíli, protože jsme trochu zkaženi roky, kdy byly prize money opravdu vysoké. “

26letá žena, která je držitelkou 15 titulů WTA a během své kariéry získala finanční odměnu více než 20 milionů dolarů, naznačila, že nedávný vývoj může mít dopad na její plán.

„Nyní to rozhodně máš na mysli, víš, že máš na některých turnajích menší motivaci hrát, protože prize money jsou mnohem menší a hrajete, řekněme, menší turnaj a poté budete unavení „Vysvětlila a řekla:„ Hrajete velkou roli, takže ji můžete přeskočit. “.

„Podle mého názoru to tedy samozřejmě hraje malou roli v motivaci. Doufáme, že se můžeme krok za krokem zlepšit a vrátit se tam, kde jsme byli dříve.“

Běloruská osiva č. 3 Sabalenka uvedla, že nepociťuje žádný rozdíl v tom, jak vydělat méně peněz na turnajích WTA, ale řekla, že žertovala, že její „bankovní účet cítí rozdíl“.

Dvaadvacetiletému mladíkovi, který již letos v Abú Dhabí získává titul, chybí na událostech lidská interakce se zástupci médií.

„Raději bych tě viděl osobně, ve skutečnosti bych byl raději, kdyby se vše vrátilo do normálního života,“ řekla Sabalenka novinářům během své nedělní virtuální tiskové konference.

„S tímto druhem tiskové konference Zoom se cítím dobře, ale cítím se emocionálně lépe, když se vidíme navzájem a pro oční kontakt, když se mě ptáte na pár otázek.“

© Francois Neal / Getty Images

Druhá osamocená Plíšková, která se dostala do finále v roce 2015, by ve čtvrtfinále mohla čelit Azarenkové nebo Kerberové, zatímco Sabalenková bude v neděli ve druhém utkání s Alize Cornetovou, která zvítězila nad Darií Kasatkinovou 6-4 3-6 6-1. Na turné Bertensová zahrnovala horkou pátou nasadenou teenagerku Koko Gove a 12. osádku Markétu Fondrosovou a Rybakinu a Kvitovou.

Soytec, šampión Roland Garros, debutuje tento týden v Dubaji a bude čelit buď Boloni Hercog nebo kvalifikaci.

Vzestup 19leté Bully za posledních šest měsíců byl astronomem a zahrnuje svůj první titul WTA 500 před dvěma týdny v Adelaide.

„Doufám, že budu hrát proti Garbinimu Muguruzovi,“ odpověděl Swiatik novinářům v Adelaide, když se ho zeptali, koho chce hrát poprvé.

„Myslím, že to bude opravdu těžká hra, ale prošli jsme nějakým tréninkem a ano, chtěl bych vědět, jak by to vypadalo proti ní, protože hraje opravdu silnou hru a umí hrát rychle, umí hrát Topspin a pomalejší a rychlejší, takže se během zápasu budu muset přizpůsobit.

“To by pro mě bylo obtížné, ale udělal bych to.” [like to] Hrajte proti tomu. “

Mohla by mít chuť, protože Španěl, zařazený na 9. místo, je v sousedství Swiateku.

Muguruza je na špici žebříčku Stat a vedl turné v zápasových vítězstvích v roce 2021 se skóre 12-4.

Španělská kapitánka sezony ve finále v Yarra Valley Classic a Dauhá se snaží získat svůj první titul od roku 2019 v Monterrey a největší od roku 2017 v Cincinnati.

Muguruzaová začíná čelit jedné z kvalifikací v prvním kole a ve druhém kole by mohla čelit Amandě Anisimové nebo jiným kvalifikacím. Pokud ano, může dojít ke konfrontaci v 16. kole se Soyatekem o šanci čelit Sabalence ve čtvrtfinále finále.

Místní pozornost je zaslouženě soustředěna na tuniskou Ons Jabeur z Tuniska, která prokázala svou schopnost čelit nejlepším problémům, protože je i nadále přední bundou pro arabské ženy.

V neděli porazila Českou Kateřinu Senyakovou 6: 2 6: 3, aby se ujala vedení v losovací divizi, která zahrnuje Kvitovou, Bertensovou, Rebakinu, Vondrosovou a Juve.

Ředitel turnaje Salah Tahlak řekl: „Jsme potěšeni, že tento týden uděláme divoké karty Coco Gauff, Timea Babos a Anastasia Potapova.“ Coco Gove je stále jen 16 let a na sport měla velký vliv. Nejenže získala svůj první titul ve své nedávné kariéře v Linci, kde vyhrála své první vítězství nad svou první desítkou, ale dosáhla čtvrté kolo Wimbledonu jako kvalifikace. Minulý měsíc jsem se dostal do semifinále v Adelaide.

“ Temia Papos je nejen dobrá hráčka ve dvouhře se třemi tituly ve dvouhře a pěti dalšími finále, ale je také vynikající čtyřhrou se čtyřmi grandslamovými tituly.

„Anastasia Potapova je vycházející hvězdou, která vyhrála titul juniorky Wimbledonu 2016 a zařadila se na 1. místo juniorky a loni se dostala do čtvrtfinále WTA Tour.“

© Francois Neal / Getty Images

Po akci WTA1000 bude probíhat stejně vzrušující soutěž ATP o titul v čele s mistrem světa číslo 4 US Open Dominicem Timmem, který bude bojovat o titul proti pětinásobnému vítězi titulu 2020 a světové osmičce Andreji Rublevovi. Matteo Perrettini, finalista ATP Cupu 2021, trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka, Denis Shapovalof, čtvrtfinalista US Open 2020, Gael Monfils, semifinalista Dubaje 2020, mistr Dubaje 2018 Roberto Bautista Agut, vítěz Montpellier 2021 David Goffin a 2020 US Open se dostalo do semifinále Pabla Carrena Busty.

Dubajské Duty Free Tennis Championships vlastní a organizuje Dubai Duty Free a koná se pod záštitou Jeho Výsosti šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, viceprezidenta, premiéra a vládce Dubaje.

Po dubajském finále naplánovaném na sobotu je dalším turnajem WTA 1000 turnaj Miami Open, který začíná 23. března a potrvá do 3. dubna.