Světový pohár v hokeji: Náhled českého týmu (Puck Daddy)

Světový pohár v hokeji je zpět a turnaj podporovaný NHL se má konat během několika příštích týdnů v krásném Torontu. Yahoo Sports poskytne zpravodajství o události na místě; Nejprve se ale podíváme na Six Nations a dva inovativní týmy, které se utkají o legračně vypadající trofej.

Plán

Sobota 17. září – Skupina A vs. Kanada, 20:00 ET

Pondělí 19. září – Skupina A vs. Evropa, 15:00 ET

Čtvrtek 22. září – Skupina A vs USA, 20:00 ET

Životně důležité prvky

Profesionální zápasy NHL – 7 413

Cíle kariéry v NHL (bruslaři) – 1 160

Kariérní asistenti NHL (bruslaři) – 2 130

Body za kariéru NHL (bruslaři) – 3 290

Vítězství v kariéře NHL (brankáři) – 278

Průměrný věk – 28.1

Průměrná výška (palce) – 73,3

Průměrná hmotnost (v librách) – 204,1

Stanleyovy poháry -1

přímo vpřed

Není zde Jaromír Jágr, Patrik Eliáš ani Peter Nedvěd s odstupem času. Žádný David Krejčí a žádný Tomáš Hertl díky hloupým, žádným dobrým zraněním.

Většina palebné síly pochází z projektované horní linie silné, kulaté formy Tomáše Plekance v centrech Ondřeje Paláta (16 gólů s Tampa Bay Lightning) a Jakuba Voráčka (odstraněna jedna 81bodová sezóna s Philadelphia Flyers).

Martin Hansal nabízí velikost ve středu druhé lajny a očekává se, že se dočká s výbušným Davidem Pastrňákem z Boston Bruins a Milanem Michálkem z Leafs.

Poté došlo k výraznému útlumu ofenzivního popu: útočníci Dallas Stars Aleš Hemský a Radek Faksa; Solidní hráči v Michaelu Frolíkovi a Vladovi Sobotkovi (nedávno v KHL, a pokud je zdravý); Dmitrij Gaskin z Blues, Michal Berner z KHL a Roman Červenka ze švýcarské ligy jsou pozdními náhradníky.

Ne zrovna skupina s takovou hloubkou, jakou mají Američané a Kanaďané.

obrana

Zatímco obrana může být nejslabší skupinou ve skupině, zvláště při ztrátě Radko Gudase kvůli zranění.

Roman Polák z Toronta Maple Leafs je veteránem obránce, který bude pravděpodobně tvořit pár s Mikalem Kempným, kterého Chicago Blackhawks nedávno importovalo z Evropy. Zábava z blokování střel Zbyňka Michálka a horského Andreje Šustra z Lightning (6 stop-8) bude pravděpodobně ve druhé dvojici, i když Šustr by mohl zaznamenat delší ice time. Jakub Nakladal se v minulé sezoně rozešel mezi AHL a Calgary Flames.

Skupinu doplňují Tomáš Kondratyk a Michal Jordan, pravděpodobně ten druhý, protože při vypadnutí Čechů bude někdo plakat.

Pokud…

Brankáři

Brankování je na krátkém turnaji skvělým vyrovnáním a tady mají Češi alespoň modlitbu. Jak Petr Mrázek z Detroit Red Wings, tak Mikal Neuwirth z Philadelphia Flyers jsou dostatečně dynamičtí na to, aby udrželi Čechy v zápasech proti Kanaďanům a Američanům a možná jim jeden ukradli. Ondřej Pavelec je také z České republiky.

Triedy třídy

kusy (1)

Mohli jsme jim dát solidní B-plus, zejména pokud jde o zakomponování pruhů Adidas. Ale musíme to rozdělit na a C Plus Být jediným týmem na mistrovství světa, který vyhrál Byl zatčen za nelegální košili před Turnaj začal.

Speciální týmy

Česká penalta byla v exhibičních zápasech s Ruskem docela působivá, když Plekanec, Michálek, Frolík, Vaška a Sostre viděli spoustu obranných akcí. Mrázek byl v minulé sezóně v NHL na devátém místě v procentech úspěšnosti s Wings.

Přesilová hra byla méně účinná, i když Voráček, Palát a Pastrňák se tam mohou pořádně prosadit. Nedostatek efektivních mužů v obraně by je mohl pronásledovat.

trenér

Sedmačtyřicetiletý Jozef Jandák byl na další dva roky pověřen výhradně trenérem české reprezentace. Působil pod Vladimírem Vojtkem, který skončil letos po mistrovství světa IIHF, a Vladimírem Růžičkou, který byl hlavním trenérem v letech 2008 až 2010. Ve správném světle, Je trochu jako postava Liama ​​Neesona.

Budou vyřazeni ze skupinové hry, pokud…

Gól ukradne Kanaďanům nebo Američanům regulérní výhru a získá Čechy dva body z týmu Evropy.

Na mistrovství světa neuspějí, pokud…

Jejich obrana je nakonec tak slabá, jak to vypadá, a nedokážou vygenerovat dostatek útoku z první šestky.

předpověď

Proti Američanům a Kanaďanům jdou Češi ze všech sil, ale proti Evropě získávají alespoň bod.

Greg Wyshynski je spisovatel Yahoo Sports. Kontaktujte ho na adrese [email protected] nebo Najděte ho na Twitteru. psaní, Nespouštěj oči z ciferníku, On je Dostupné na Amazonu Všude, kde se prodávají knihy.