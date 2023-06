Světová jednička Ija Swiatek porazila Karolinu Mošovou a získala třetí titul na French Open | Novinky z tenisu

Nové Dillí: Polsko Iga Swiatek aktuálně světová jednička, ukázala proti české hráčce svou schopnost obstát Karolína Muchová Tváří v tvář intenzivnímu French Open finále . Swiateková zvítězila 6-2, 5-7, 6-4 a připsala si svůj třetí ženský titul ve dvouhře v Roland Garros v posledních čtyřech letech.Swiatek, který během turnaje neztratil ani set, se zpočátku ujal vedení, ve druhém setu dosáhl na 4:1, nicméně Muchová se vrátila, vyhrála čtyři zápasy v řadě a zápas postoupila do rozhodující sady.

Dvaadvacetiletá polská atletka nastoupila a vzpamatovala se právě včas. Ukořistila vítězství a skončila na čtvrtém místě Grand Slam celkový titul poté, co loni vyhrál US Open.

Swiatek nyní prohrál jen dva ze svých 26 grandslamových zápasů od doby, kdy se loni v dubnu posunul na světovou jedničku, a 22letá hráčka se stala nejmladší ženou, která získala tituly na Roland Garros po sobě od Moniky Selesové. který triumfoval v letech 1990-92. .

Šampionka US Open se také připojila k Seles a Naomi Ósakaovým jako jediná žena v Open Era, která zvítězila v každém ze svých prvních čtyř velkých finále, ale byla nucena tvrdě pracovat i přes rychlý začátek.

Swiatek bravurně zapracoval rohy od základní čáry a v teplém a větrném odpoledni na Courtu Philippe Chatrier se ujal vedení 3:0, než světová hráčka 43 Muchová uklidnila nervy, vstala na palubovku a hrozila brejkem.

Muchová měla šance v páté hře prvního setu, ale 26letá hráčka se snažila dohrát a v dalším se ocitla ve větších potížích, než energicky vypadla díky pěknému voleji a bekhendovému winneru.

Češka, která zvítězila v roce 2019 v Praze pouze tehdy, když se dvojice proti sobě postavila, se pustila do druhého podání Swiatekové, ale narazila na několik chyb a dovolila své soupeřce za 44 minut zvednout set dalším brejkem.

Swiatek nadále využíval chyby Muchové od základní čáry a na síti a ve druhém setu se ujal solidního vedení 3:0, ale Češka raketově vyrazila forhend do brejku a srovnala na 3:3.

Muchová začala být sebevědomější a útočila s větší přesností, aby zvyšovala tlak na Swiateka, který dvojitou chybou dal Muchové šanci na vyrovnání v dalším souboji, ale v příběhu došlo k dalšímu zvratu.

Po návratu na 5-5 Swiatek znovu podlehl podání, ale zachránil dva body, než Muchová magicky zasáhla celý úsek, aby nastavila další a nakonec si vynutila rozhodnutí.

Muchová byla plná sebevědomí, v semifinále ve třech setech naštvala Arynu Sabalenkovou a v závěrečném setu se ujala vedení, ale Swiatek na brzké přestávce pokrčil rameny a nabral tempo vítězstvím ve třech zápasech v řadě.

Polská nasazená hráčka v sedmé hře ztratila podání, ale okamžitě se vzpamatovala a pevně držela titul, který zpečetila, když Muchová dvakrát chybovala a připravila emotivní scény na centrkurtu.

Třetí vítězství Swiatekové v Paříži nastavilo její úroveň s velikány a trojnásobnými šampiónkami moderní éry Serenou Williamsovou, Monicou Selesovou a Arantxou Sanchezovou Vicario.

(se vstupem Reuters)