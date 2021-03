Světová filmová společnost Belmont oznamuje filmovou sérii

Společnost Belmont World Film (BWF) oznámila sestavu 19. ročníku mezinárodní filmové série, která proběhne od 16. března do 10. května.

Akce zahrnuje virtuální projekce osmi nejlepších světových filmů doprovázené online diskusemi s odbornými filmaři nebo řečníky. Seriál s názvem „Rodinné pouta“ uvádí filmy z Belgie, Bhútánu, České republiky, Kuby, Francie, Íránu a Tuniska, které se zaměřují na různé definice a formace rodiny.

Mezi osmi filmy je bývalá nominovaná na Oscara Agnieszka Holland „The Charlatan“ z České republiky Agnieszka Holland („Evropa, Evropa“) zařazena do letošního užšího výběru Oscarů za nejlepší mezinárodní hraný film. Bývalý kandidát na Oscara Majeed Majidi („Děti nebes“) „Děti slunce“ z Íránu a první režisér Baw Choening Dorje „Lunana“ z Bhútánu patřili mezi aplikace, které jejich země přihlásily do kategorie Oscarů.

Více než třetinu filmů režírují ženy a polovina filmů je přenesena z loňských seriálů, které byly kvůli epidemii na poslední chvíli zrušeny; Polovinu z nich tvoří zbrusu nové filmy, které byly nedávno uvedeny na předních mezinárodních filmových festivalech.

„Cítíme štěstí, že můžeme pokračovat v představování této každoroční filmové tradice našim divákům, i když nebudeme spolu v divadle, a to zejména proto, že jsme loňskou sérii museli zrušit pouhé dva dny před jejím začátkem,“ říká výkonná ředitelka BWF Ellen Gettleman. „Několik diskusí o Zoom, které jsme v uplynulém roce vedli, potvrdilo, že naši diváci touží po příležitosti reflektovat, diskutovat a porozumět jednotlivým i globálním tématům filmů.“

Sedm z osmi filmů bude možné streamovat každý týden, počínaje úterý v 12:01 až do následujícího pondělí v 21:00; Film „Syn“ bude možné vysílat pouze po dobu 72 hodin, a to od pátku 2. dubna od 19:30 do pondělí 5. dubna do 21:00 každý týden až do moderované diskuse s odborným řečníkem nebo otázek a odpovědí s filmařem v pondělí v 19:30 přes Zoom. Po dobu 48 hodin lze filmy sledovat tolikrát, kolikrát je třeba.

Letošní seznam obsahuje:

16. – 22. Března: Pawo Choyning Dorji (Bhútán), premiéra filmu „Lunana“ (Bhútán) v Nové Anglii. Aspirující zpěvák, který žije se svou babičkou v hlavním městě Bhútánu, sní o získání víza, aby se mohl přestěhovat do Austrálie, ale musí nejprve sloužit v nejvzdálenější škole na světě, která se nachází v ledové vesnici v Himalájích.

24. – 30. Března: „Charlatan“ od Agnieszky Hollandové (Česká republika, Irsko, Slovensko a Polsko) má premiéru v Nové Anglii. Nizozemský kandidát na Oscara („Evropa, Evropa“) produkuje tento skutečný příběh fyzioterapeuta chyceného v přestřelce bývalého totalitního režimu Československa v 50. letech.

2. – 5. Dubna: Premiéra filmu „Syn“ Mehdiho Bersawiho (Tunisko, Francie, Libanon a Katar) v Nové Anglii. V létě roku 2011, po tuniské „jasmínové revoluci“, tráví rodina vyšší střední třídy víkend v jižním Tunisku. Objevuje se překvapivý příběh, který zkoumá liberální a moderní životní styl rodiny a také to, jak náboženské tradice ovlivňují zavedené lékařské postupy.

6. – 12. dubna: překvapivá show

13. – 19. Dubna: Sara Soukou (Francie), premiéra filmu „Dazzling“ na východním pobřeží. Rodiče dvanáctileté dívky se připojili k dominantní náboženské skupině v jihozápadní Francii, což z ní ve škole udělalo vyvrhele a zničilo její sny stát se cirkusovou akrobatkou. Na základě zkušeností režiséra získaných v komunitě, která se hlásí ke sdílení a solidaritě, tato funkce nejprve předpokládá škodlivé účinky, které mohou mít takové kulty na členy rodiny, a účinně jim vymývá mozky, aby se vzdali svého pravého já pro to, co se jeví jako větší duchovní povolání.

20. – 26. Dubna: V Nové Anglii má premiéru film „Děti slunce“, režie Majid Majidi (Írán). Majidi, bývalý kandidát na Oscara, režíruje tento příběh o 12letém chlapci a třech jeho přátelích, kteří se snaží podporovat své rodiny pácháním drobných trestných činů, aby si rychle vydělali peníze. Když od místního šéfa zločinu dostanou úkol najít podzemní poklad, musí se přihlásit do charitativní školy, která jim umožní přístup do podzemního tunelu.

27. dubna – 3. května: Premiéra Roberta Godigoyiana „Gloria Mundi“ (Francie, Itálie) v Nové Anglii. Guédiguian („Snows of Kilimanjaro“, BWF 2012) spojuje pravidelné obsazení tohoto rodinného dramatu o přežití v dnešní gigové ekonomice. V Marseille se příběh točí kolem narození dítěte Glorie. Navzdory radosti rodiny prošli někteří členové rodiny těžkými obdobími a vložili své naděje do strýce dítěte, když zahájil úspěšné podnikání.

3. – 10. Května: Premiéra Armanda Caba z „Agosta“ (Kuba, Kostarika, Francie) v Nové Anglii. Kubánský teenager, primární pečovatel své milované babičky, upadl do svého prvního obdivu v létě roku 1994, kdy rozpad Sovětského svazu a následný nedostatek potravin, zásob a elektřiny přinutil lidi podniknout nebezpečnou cestu do Spojených států. lodí. Nachází se v rodném domě country ředitele v Gibara a volně navazuje na jeho zkušenosti.

Festival je částečně financován z velkorysého grantu kulturní rady v Belmontu a sponzorován Belmont Food Collaborative. Mezi komunitní partnery patří Mezinárodní filmový festival Boston Latino, Café Czechs, Česká a slovenská asociace v Bostonu a Íránci v Bostonu.

Jednotlivé lístky do kina jsou po 14 $. Passport obsahuje osm filmů za 85 $ (3,37 $ za filmové úspory). K dispozici je také členství, které zahrnuje bezplatné letenky, pasy a další výhody. Vstupenky držitelů karet, pasy EBT, WIC a ConnectorCare jsou za poloviční cenu.

Chcete-li zakoupit vstupenky a pasy, nebo další informace najdete na www.belmontworldfilm.org nebo na telefonním čísle 617-484-3980. Stejně jako my na www.Facebook.com/BelmontWorldFilm nebo nás sledujte na Instagramu @BelmontWorldFilm nebo Twitteru na BelmntWorldFilm.

Belmont World Film je nezisková organizace, která usiluje o podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím globálního jazyka filmu.