Svět Super Nintendo World se otevírá v Universal Studios Japan

Osaka, Japonsko (CNN) – Děti i dospělí čekali na své, až zažijí první světovou hru Super Nintendo World a království hub v životní velikosti, které bylo zahájeno ve čtvrtek v Universal Studios Japan v Osace.

Mnozí nosili ikonický červený klobouk Mario, zatímco jiní nosili hlavy až k patě v memorabiliích Nintendo.

Minuty poté, co byli účastníci povoleni, se vytvořily řádky pro obrázky s Mario a Luigi, Princess Beach a Toad.

Sestry Mika a Yoko Kobayashi – jedna z nich měla na sobě Yoshiho čelenku, zatímco držela panenku Mario – uvedly, že byly emotivní, když poprvé vstoupily do nové zahrady. Řekli, že hrají hry Nintendo od dětství. Jeden dodal: „Není přehnané říci, že mě Mario vychoval.“

Sakura Konohana, která měla na hlavě čelenku princezny Peach, řekla: „překonává moje očekávání. Cítím se jako ve světě Maria.“

Zatímco účastníci mohou komunikovat s postavami – kteří mluví svými hlasy podobnými videohrám – nemohou se jich dotknout kvůli protokolům koronaviru. Právě teď tedy není mazlení ani mazlení. Pro srovnání, parky Disney v současné době neumožňují portréty postav uprostřed epidemie.

Omezení Covid-19 v Universal Studios Japan zahrnují kontroly teploty u vchodu, povinné nošení masky, dezinfekci rukou všude, sociální distancování se v řadě a přední značky na horské dráze, které žádají jezdce, aby nekřičeli.

Tato nejnovější aplikace se neomezuje pouze na Super Nintendo World. Zeptala se návštěvníků skupina japonských parků. Křič v jejich srdcích Místo toho loni v létě se příběh stal virálním.

Podle představitelů parku je kapacita omezena na 10 000 lidí denně, což je přibližně polovina návštěvníků před COVID.

Oblečené postavy vítají hosty v den zahájení parku.

Noriko Yoshinaka ve čtvrtek ráno odjel prvním vlakem z Kjóta, aby byl v den zahájení v parku.

“Bojím se, když si sundám masku, abych jedl jídlo,” řekl Yoshinaka. „Ale vypadá to, že park přijímá bezpečnostní protokoly, čistí jízdu a utírá povrchy pokaždé, když se ho lidé dotknou, takže se cítím v bezpečí.“

Několik fanoušků uvedlo, že jsou více nadšení výzvou Koopy: realistickým závodem Mario Kart přes Bowserův hrad. Jezdci musí nosit sluchátka s rozšířenou realitou, aby viděli projekce dalších postav a cesty, stejně jako sbírat mince a házet předměty.

Kromě tradičních her je celý svět Super Nintendo pohlcující hrou, ve které mohou hosté soutěžit s ostatními hráči v parku.

Stejně jako ve videohře mohou návštěvníci přeskakovat „bloky otázek“ a sbírat virtuální mince. Hosté si také mohou zakoupit Power-up Bands, náramek, který lze propojit s aplikací pro smartphone, kde si mohou tyto virtuální mince a klíče uložit.

Vytvoření Super Nintendo World stálo zhruba půl miliardy dolarů a vývoj se vyvíjel více než šest let. Herní průmysl – a zejména Nintendo – dostal během pandemie velkou podporu, protože lidé pod rostoucím uzamčením se pro únik z reality obrátili na hry Nintendo.

Pro Nintendo je to důležitý krok nad rámec její hlavní činnosti v oblasti videoher a konzolí. Společnost vydělává na své sbírce duševního vlastnictví a známých osobností a předměty Nintendo v obchodech se suvenýry v celém zábavním parku.

„Jsou v desítky let trvající strategii přechodu z videoherní společnosti na zábavní,“ uvedl David Gibson, analytik tokijské společnosti Astris Advisory, expanzí do mobilních her, filmů, parků a zboží.

Návštěvníci se připravují na náročnou cestu kubánců. READ Hrajte doma na systémech PS4 a PS5 nabízí Ratchet & Clank zdarma Philippe Fong / AFP / Getty Images

Zahájení přichází v době, kdy se odvětví globálních zábavních parků potýká. Zábavní parky se znovu otevírají v mozaice po celém světě. Existují plány na otevření Super Nintendo Worlds v Kalifornii, Singapuru a na Floridě. V Orlandu bylo otevření údajně odloženo na rok 2025.

V loňském roce generální ředitel Comcastu Stephen Burke uvedl, že Nintendo „je jedním z největších potenciálních řidičů davu, kterého můžete získat z jakéhokoli typu IP. Je to venku s Harrym Potterem.“

Svět Super Nintendo World měl být původně otevřen loni v létě před olympijskými hrami v Tokiu 2020. Oba byly odloženy o zhruba rok a spolu s olympijskými hrami se očekávalo, že Super Nintendo World přiláká příliv turistů a zvýší ekonomickou aktivitu.

Hranice Japonska Je stále zavřený Mezinárodní cestující proto do parku zatím nemohou přijít. Teprve na začátku tohoto měsíce byl v Osace zrušen výjimečný stav Tokio Stále pod reklamou.

Na zahajovacím ceremoniálu Marioův tvůrce Shigeru Miyamoto řekl, že doufá, že celý svět bude schopen navštívit park, až bude epidemie u konce.