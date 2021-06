Svět se otevírá o svém dřívějším e-mailu společnosti Fauci o původu virů

Mezi tisíci stránek e-mailů Dr. Anthony Fauci, které nedávno získaly noviny The Washington Post a BuzzFeed News, byla věnována velká pozornost krátkému sdělení Christiana Andersena, virologa z Scripps Research Institute v La Jolla v Kalifornii.

V uplynulém roce byl Andersen jedním z nejhlasitějších zastánců teorie, že koronavirus vznikl přirozeným šířením ze zvířete na člověka mimo laboratoř. V e-mailu na Fauci v lednu 2020 však Andersen k tomuto závěru ještě nedospěl. Některé rysy viru ho přiměly přemýšlet, zda byl vytvořen, uvedl Lafauci, hlavní vládní expert na infekční choroby, a poznamenal, že on a jeho kolegové plánují další vyšetřování analýzou genomu viru.

Vědci zveřejnili tato zjištění ve výzkumném článku ve vědeckém časopise Nature Medicine 17. března 2020 a dospěli k závěru, že testovaný původ je vysoce nepravděpodobný. Andersen tento názor v uplynulém roce zopakoval v rozhovorech a na Twitteru, čímž se dostal do středu probíhající debaty o tom, zda virus unikl z čínské laboratoře.

Když byl propuštěn jeho raný e-mail na Fauci, mediální bouře kolem Andersena zesílila a deaktivoval svůj účet na Twitteru. Odpověděl na písemné otázky The New York Times týkající se e-mailu a rvačky. Výměna byla mírně upravena na délku.

s: Ve vašem e-mailu na Fauci bylo řečeno mnoho koncem ledna 2020, krátce po sekvenování genomu koronaviru. Řekl jsem: „Neobvyklé rysy viru tvoří opravdu malou část genomu (<0,1%), takže je třeba se opravdu důkladně podívat na všechny sekvence, abychom zjistili, že některé z funkcí (pravděpodobně) se zdají být vytvořeny . “ Můžete vysvětlit, co jste tím myslel?

A: V té době jsme na základě omezených údajů a předběžných analýz pozorovali vlastnosti, které se zdají být jedinečné pro SARS-CoV-2. Tyto vlastnosti jsme u jiných souvisejících virů z přírodních zdrojů neviděli, a proto jsme zkoumali, zda byly do viru začleněny.

Mezi tyto vlastnosti patřila struktura známá jako místo štěpení furinem, které umožňuje štěpení proteinu SARS-CoV-2 furinem, enzymem nalezeným v lidských buňkách, a další struktura známá jako doména vázající receptor, která viru umožňovala ukotvit k vnějšímu povrchu lidských buněk prostřednictvím proteinu buněčného povrchu známého jako ACE2.

s: Také jste řekl, že jste zjistili, že genom viru je „v rozporu s očekáváním z evoluční teorie“.

A: Jednalo se o odkaz na vlastnosti SARS-CoV-2, které jsme identifikovali na základě časných analýz, které nejeví jasnou bezprostřední evoluční premisu. Dosud jsme neprovedli podrobnější analýzy, abychom dospěli k závěru, ale spíše sdílíme naše předběžná pozorování.

Ve stejném e-mailu jsem varoval, že se budeme muset na otázku podívat blíže a že naše názory se mohou změnit za několik dní na základě nových údajů a analýz – což se také stalo.

s: V březnu jste spolu s dalšími vědci zveřejnili dokument Nature Medicine, který říká: „Nemyslíme si, že je jakýkoli laboratorní scénář přijatelný.“ Můžete vysvětlit, jak výzkum změnil váš pohled?

A: Byly identifikovány funkce v SARS-CoV-2, které původně navrhovaly možné inženýrství u souvisejících koronavirů, což naznačuje, že funkce, které se nám původně zdály neobvyklé, nebyly.

Mnoho z těchto analýz bylo dokončeno během několika dní, zatímco jsme pracovali nepřetržitě, což nám umožnilo odmítnout naši původní hypotézu, že mohl být vytvořen SARS-CoV-2, zatímco další „laboratorní“ scénáře jsou stále pod tabulkou …

Komplexnější analýzy, důležitá další data a komplexnější výzkumy srovnávající genetickou rozmanitost v širším měřítku napříč koronaviry však vedly k recenzované studii publikované v Nature Medicine. Podívali jsme se například na údaje z koronavirů nalezených u jiných druhů, jako jsou netopýři a luskouni, které ukázaly, že rysy, které se poprvé objevily jako jedinečné pro SARS-CoV-2, byly ve skutečnosti přítomny v jiných souvisejících virech.

Obecně se jedná o učebnicový příklad vědecké metody, kdy je počáteční hypotéza odmítnuta ve prospěch konkurenční hypotézy poté, co je k dispozici více údajů a jsou dokončeny analýzy.

Otázka: Někteří lidé, včetně virologa Davida Baltimora, tvrdí, že přítomnost místa štěpení furinem může být známkou lidské manipulace s virem, zatímco vy a další odborníci na viry jste řekli, že se vyvíjel přirozeně. Můžete vysvětlit čtenářům, proč si nemyslíte, že jde o důkaz technického viru?

A: Furinová štěpná místa byla nalezena v celé rodině koronavirů, včetně rodu betacoronavirus, ke kterému patří SARS-CoV-2. Spekulovalo se, že vzorce ve virové RNA odpovědné za určité části místa štěpení furinem jsou důkazem inženýrství. Lidé konkrétně poukazují na dvě „CGG“ sekvence kódující aminokyselinu arginin v místě štěpení furinem jako silný důkaz, že virus byl vyroben v laboratoři. Taková prohlášení nejsou věcně správná.

I když je pravda, že CGG je méně častý než jiné izotypy, které kódují arginin, kodon CGG se nachází jinde v genomu a genetické sekvenci SARS-CoV-2.[s] který zahrnuje CGG kodon nalezený v SARS-CoV-2, je také přítomen v jiných koronavirech. Tyto výsledky spolu s mnoha dalšími technickými vlastnostmi webu silně naznačují, že se vyvíjel přirozeně a že je jen velmi malá šance, že ho někdo navrhne.

s: Stále si myslíte, že všechny laboratorní scénáře jsou nepravděpodobné? Pokud to není syntetický virus, co takhle náhodný únik z laboratoře Wuhan?

A: Jak jsme zmínili v našem článku loni v březnu, v současné době je nemožné dokázat nebo vyvrátit určité hypotézy týkající se původu SARS-CoV-2. I když jsou možné laboratorní i přírodní scénáře, jejich pravděpodobnost není stejná – přednost, data a další důkazy silně upřednostňují přirozený vznik jako vysoce pravděpodobnou vědeckou teorii vzniku SARS-CoV-2, zatímco únik z laboratoře zůstává pouze hypotézou dohadů na základě domněnky.

Na základě podrobných analýz viru provedených doposud výzkumnými pracovníky z celého světa je nepravděpodobné, že by byl virus původcem. Scénář, ve kterém je virus nalezen v přírodě, přiveden do laboratoře a poté omylem uvolněn[d] Stejně nepravděpodobné, na základě současných důkazů.

Naproti tomu vědecká teorie o přirozeném vzniku SARS-CoV-2 představuje mnohem jednodušší a pravděpodobnější scénář. Vznik SARS-CoV-2 je velmi podobný vzniku SARS-CoV-1, včetně jeho sezónního načasování, umístění a spojení s potravinovým řetězcem pro člověka.

s: Někteří lidé odkazovali na váš e-mail Fauci, což naznačuje vznášet otázky O tom, zda vědci a vládní úředníci věřili teorii úniku z laboratoře více, než dovolili veřejnosti. Některé nedávné zprávy to jistě naznačily Vládní úředníci nechtěli hovořit o teorii úniku z laboratoře Protože by to upozornilo na vládní podporu pro takzvaný výzkum výdělků. Jaká je vaše odpověď na tyto návrhy? Báli jste se na jaře 2020 obav z toho, jak veřejnost dodržuje teorii úniku z laboratoře?

A: Mým hlavním zájmem loni na jaře, který zůstává pravdivý dodnes, bylo provést výzkum, abychom přesně zjistili, jak se SARS-CoV-2 objevil u lidí.

Nebudu mluvit s jinými vládními úředníky a vědci ani s tím, co neřekli ani si nemysleli. Mé komentáře a závěry vycházejí výhradně z vědeckého bádání a já pevně věřím, že přesné a dobře podporované veřejné zprávy o složitých tématech jsou zásadní.

s: Několik vědců je nyní otevřeno možnosti úniku z laboratoře. Když se ohlédnete za uplynulým rokem, litujete vůbec toho, jak jste vy nebo širší vědecká komunita sdělovali veřejnosti o myšlence infuze v laboratoři?

A: Nejprve je důležité říci, že vědecká komunita dosáhla obrovského pokroku v porozumění COVID-19 za pozoruhodně krátkou dobu. Žhavá debata je nedílnou součástí vědy a to je to, co jsme viděli ohledně původu SARS-CoV-2.

Myslím, že pro diváky může být někdy obtížné sledovat debatu a rozeznat možnost různých hypotéz. To platí zejména tam, kde je věda zpolitizovaná a současné pomluvy vědců a odborníků na toto téma představují nebezpečný precedens. Viděli jsme to prostřednictvím debaty o změně klimatu a nyní to vidíme prostřednictvím debaty o různých aspektech pandemie COVID-19.

Během této pandemie jsem se všemožně snažil vysvětlit, co jsou vědecké důkazy a co naznačují, a nelituji toho.

s: Podporuješ Volání prezidenta Joe Bidena Pro americké zpravodajské agentury, aby dále zkoumaly tyto různé možnosti? Mohou najít něco, co změní váš názor?

A: Vždy jsem podporoval více dotazů na původ SARS-CoV-2, včetně nedávného volání prezidenta Bidena, protože je důležité plně pochopit, jak se virus stal.

Jako u každého vědeckého procesu existuje mnoho věcí, které by dodaly věrohodnost hypotéze úniku laboratoře, která by mě přiměla změnit názor. Například jakékoli důvěryhodné důkazy o SARS-CoV-2 ve virologickém ústavu Wuhan před epidemií – ať už v mrazáku, v tkáňové kultuře nebo u zvířat, nebo epidemiologické důkazy o velmi časně potvrzených případech COVID-19 souvisejících s ústavem.

Jiné důkazy, pokud se objeví, mohou dát větší váhu hypotéze přírodního původu. Zahrnuje výběr meziproduktů [animal] Hostitel (pokud existuje). Nyní, když víme, že živá zvířata byla prodána na trzích po celém Wu-chanu, by lepší porozumění toku zvířat a jejich připojených napájecích linkách mohlo přirozenému výskytu dodávat další důvěryhodnost.

s: Vypadá to, že jste zrušili svůj účet na Twitteru. proč? Vrátí se?

A: Twitter jsem vždy vnímal jako způsob interakce s ostatními vědci a širokou veřejností, který by podporoval otevřený a transparentní dialog o vědě.

Stále častěji však zjistil, že informace a komentáře, které zveřejnil, byly vytrženy z kontextu nebo zkresleny, aby posílily falešné příběhy, zejména o původu SARS-CoV-2. Každodenní útoky na vědce a vědecké metody se také staly běžnou záležitostí a velká část konverzace se vzdálila vědě.

Z těchto důvodů jsem cítil, že prozatím nemohu produktivně přispívat na platformu, a rozhodl jsem se, že bude pro mě produktivnější investovat více času do našeho výzkumu infekčních nemocí, včetně výzkumu COVID-19.

Tento článek se původně objevil v Newyorské časy.

© 2021 The New York Times Company